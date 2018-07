Von Helmut Rotthauwe gen. Löns

In Amsterdam roch die Luft nach Ozean, Brackwasser und Matjesheringen. Der Himmel war transparent, ein riesiger Opal in der Dämmerung, die von Osten her dem Italienexpreß entgegenkroch.

Arnheim ...Grenze ... „Die Pässe bitte!“ Der Zug ist nur spärlich besetzt. In Oberhausen wird das anders; alles wird anders. Die Luft ist nicht mehr porös... rostiger Nebel von Schwefel, Oxyden und Ruß. Es hat geregnet. Die Bahnsteige sind von einer dünnen Schmierpaste überzogen, in der Ölflecke irrisieren. Die ersten Italiener steigen ein, Gastarbeiter; sie fahren auf Urlaub nach Hause. Auf dem leeren Bahnsteig steht ein blasses Fräulein. „A rividerci Giovanni...!“ Ihre erhobenen Hände flattern ein wenig in der Luft, fallen dann wie flügellahme. Vögel und verkriechen sich in den tiefen Taschen ihres ausgebleichten Popelinemantels. Das Mädchen fröstelt. Es schiebt die Schultern nach vorn. Eine bleiche Haarsträhne fällt ihr ins Gesicht,

Auf seiner Fahrt durch Deutschland saugt sich der Italienexpreß voll mit italienischen und griechischen Gastarbeitern, in Düsseldorf, Köln, Mainz, Mannheim und Karlsruhe. Altersschwache Pappkoffer, von Bindfäden zusammengehalten, Kleiderbündel, Körbe mit Eßwaren – monströse Gepäcklawinen überschütten den Zug. Abteiltüren werden aufgerissen, wieder zugeschleudert; ein Furioso der Bewegungen und Stimmen. Für Minuten sickert die abgestandene Luft der Bahnsteige in den Schlafbrodem des Nachtzuges.

Die wenigen nordeuropäischen Nasen beginnen mißtrauisch zu schnüffeln. Was ihnen geboten wird, entspricht so gar nicht der Atmosphäre eines Nachtexpreß’ in der gehobenen Reise- und Unterhaltungslektüre. Nichts vom „Duft der weiten Welt“, kein „Chanel Nr. 5“. Dafür Italiener-Füße in Strümpfen, schaler Geruch von verschüttetem Wein, Ausdünstungen von Knoblauch. Mitfühlend bemüht sich der Zugschaffner, die Abteilbesatzungen nach Nord- und Südeuropa zu sortieren. Die Argonauten mit dem goldenen Vlies der DM in der Tasche sind gutmütig. Die Putzfrauen an den Grenzbahnhöfen aber stürmen den Zug wie eine Festung. Sie attackieren die Duftzentren mit der Routine römischer Gladiatoren, schimpfen gekonnt und gewohnt mit den betretenen Insassen, reißen die Fenster auf und rumoren mit Kehrblech und Besen. Die freundlichen Südländer schrecken aus ihren Schlafträumen, rücken scheu zusammen und verhalten sich still wie kleine Jungen, die den Zorn der Mutter fürchten.

5.52 Uhr – Basel. Ein neuer Geruch, Camel-Zigaretten. Ein junger GI ist zugestiegen. Ihm folgt wie ein Schleppkahn Mister Tardelli. Er hat sich vorgestellt... ein Mann von Welt! Die Trosse, die seinen Kurs bestimmt, ist das Rauchwölkchen der Camel. „First quality“ applaudiert Mister Tardelli, hält seine Nase in das Duftwölkchen und die offene Hand dem G. I. entgegen. Er wiederholt Worte und Handbewegung in den nächsten Stunden mit schamloser. Konsequenz, und lächelnd legt der junge Amerikaner jedesmal ein Camel-Stäbchen in die geöffnete Seemannspranke. „First quality!“ „At what time in Milano?“ – „Twelve fourty!“ – „Thanks!“

Mister Tardelli reißt einen Fetzen von einem Papierhandtuch – er hat sich einen Vorrat von der Zugtoilette besorgt –, schneuzt sich dröhnend die Nase und wirft den Fetzen auf den Boden. Mister Tardelli ist Schiffsmaschinist, Italiener von Geburt, in den USA naturalisiert. Er zeigt seine Papiere, O.K., aber er gibt sie nicht aus der Hand. Das „Papiertaschentuch“ ist die Fahne des Fortschritts, der Wurf auf den Boden ein Rudiment der Herkunft. Kurz vor Mailand spuckt Mister Tardelli auf seine halbhohen Cowboystiefel, säubert sie liebevoll mit dem vorletzten Papierhandtuch und poliert sie mit dem Unterärmel seiner blauen Kammgarnjacke.