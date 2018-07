Inhalt Seite 1 — Nasser als Erbe Nehrus? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nasser schickt sich an, das Erbe Nehrus zu übernehmen. Kairo wird immer stärker zur internationalen Drehscheibe der blockfreien Politik. ® Im Juli fand in Kairo die Konferenz der Staatschefs der afrikanischen Länder statt, im September folgte in Alexandria die zweite arabische Gipfelkonferenz, ® Anfang der Woche begann in Kairo die zweite "Belgrad Konferenz", die große Zusammenkunft der blockfreien Staaten.

Nasser betont jene kämpferische Seite der blockfreien Politik, die so viele ungeduldige junge Völker bei dem alternden Nehru vermißt haben: Nasser, der Sieger von Suez gegen die dreifache Aggression von England, Frankreich und Israel, Nasser, der die Sozialrevolutionären Bewegungen gegen wankende Königsthrone politisch und militärisch mit aller Kraft unterstützt, offen im Jemen, verdeckt in Marokko, Libyen, Jordanien und Saudi Arabien. Sein eigener Arabischer Sozialismus, der durch jugoslawische Ordnungsvorstellungen mitgeprägt ist, wird auch außerhalb der arabischen Länder immer mehr als Modell für eine rasche Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung angesehen. Stahlwerke und Großstaudämme üben als Monumente politischer Unabhängigkeit, wirtschaftlichen Wohlstandes und nationaler Würde auf viele der ärmeren Nachbarländer, insbesondere des arabischen Raums und Afrikas, eine große Faszination aus. Was ist nun dieser Arabische Sozialismus? Über achtzig Prozent des Wirtschaftspotentials sind in staatlicher Hand. Alle größeren Industriebetriebe sind verstaatlicht worden, die ehemaligen Unternehmer arbeiten zum Teil in ihren eigenen Fabriken als Angestellte weiter. Banken und Versicherungen wurden schon unmittelbar nach der Suez Krise "ägyptisiert". Der gesamte Außenhandel und weite Bereiche des Binnenhandels sind verstaatlicht. Kleingewerbe und Landwirtschaft wurden in staatlichen Genossenschaften zusammengefaßt. Die Schlüsselpositionen sind Pfründe der neuen Klasse, der Offiziere. Die seit pharaonischen Zeiten stark ausgeprägte Bürokratie, die durch Arbeitsunlust, mangelnde Qualifikation und Verantwortungsscheu charakterisiert wird und von der Nasser selbst gesagt hat, daß sie eher eine Bürde als ein Instrument der geplanten revolutionären Umgestaltung der traditionellen ägyptischen Gesellschaft in ein hochmodernes Staatswesen der Hochöfen und der Raketentechnik darstellt, ist ihrer neuen Verwaltungsaufgabe nicht gewachsen. Weder die leidenschaftlichen Appelle an den revolutionären Elan noch die beständigen Versuche einer administrativen Reorganisation haben bislang befriedigende Ergebnisse erzielen können. Nasser hat dazu bemerkt: "Seit einem Jahrzehnt arbeiten wir an der Umformung unseres Verwaltungsapparates, und dennoch haben wir nichts erreicht " Das bescheidene wirtschaftliche Wachstum kann mit dem Bevölkerungszuwachs nicht Schritt halten. Das Pro Kopf Einkommen stagniert. Während auf der einen Seite wirtschaftliches Potential in riesigen Anlagen zuwächst, geht auf der anderen Seite Volksvermögen durch bürokratische Mißwirtschaft verloren.

Der erste Industrieplan 1957—61, der nach fünf Jahren des Experimentierens eine "geplante" Entwicklung einleiten sollte, hatte ein Investitionsvolumen von rund 2 5 Milliarden Mark vorgesehen, wovon zwei Drittel von der Privatwirtschaft aufgebracht - werden sollten. Zunehmende Verstaatlichungen ohne klar erkennbare Abgrenzung zwischen staatlichem und privatem Bereich führten während der Planperiode zu einem wachsenden Mißtrauen der privaten Unternehmer bei Neu- und Ersatzinvestitionen. Das führte wiederum dazu, daß der Staat nur noch mehr eingreifen mußte. Die Planziele selbst waren auf Grund von theoretisch unhaltbaren Vorstellungen ermittelt worden. Die Ergebnisse waren danach. So wurden von den vorausgesagten 500 000 neuen Arbeitsplätzen nur etwa ein Zehntel eingerichtet. Die Versuche, gleichsam einen schwerindustriellen Kern auf die agrarische Struktur aufzupropfen, verschlangen riesige Summen — ohne daß die gewünschten Beschäftigungs- und Einkommenseffekte erreicht wurden. Entsprechend gering war die Auswirkung auf die angespannte Zahlungsbilanzsituation. 1960 lief der gegenwärtige Zehnjahresplan an. Gab es im ersten Plan schon theoretisch falsche Ansätze, so wurden bei diesem Zehnjahresplan die wenig ermutigenden ökonomischen Basisgrößen ganz einfach gefälscht. So wurde die wichtigste Größe, das Volkseinkommen des Jahres 1960, um ein Drittel angehoben, und zwar genau auf den Betrag, den realistische Berechnungen als Zielgröße für das zehnte Jahr eines Zwanzigjahresplans vorausgeschätzt hatten. Die einschneidenden Sozialisierungsmaßnahmen des Sommers 1961 sind in der Tat eine unmittelbare Folge der Fehlschläge des ersten Planjahres 1960—61. Anstatt die Plangrößen auf die Realität zurückzuführen, trat man die Flucht nach vorn in den Arabischen Sozialismus an, um dennoch "unter den Bedingungen revolutionärer Dynamik" durchzusetzen, was nach den unhaltbaren statistischen Annahmen nicht durchsetzbar sein konnte.

Durch all dies wird deutlich, daß man im Arabischen Sozialismus eine rational fundierte Konzeption zur Lösung der schwierigen Aufgaben des Landes vergeblich sucht. Die Nationale Charta von 1962, die das gesamte wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben der VAR auf eine geschlossene ideologische Grundlage zu stellen sucht, definiert die Planung "als einen wissenschaftlich organisierten schöpferischen Prozeß", der den Anforderungen der Gesellschaft entspricht.

Eine solche "Planung", um die das Wunschdenken unablässig kreist, soll das Land auf fast mystische Weise aller Schwierigkeiten entheben. Was "geplant" ist, das gilt als gesichert, ja geradezu schon als geschehen. Dieses Phänomen der Verdrängung der Wirklichkeit haben führende Orientalisten wie Braune, Gibb und Wilfred Cantwell Smith aus der allgemeinen Krise des Islam abzuleiten versucht, der über die religiöse Beziehung des Menschen zu Gott hinaus eine umfassende Gesellschafts- und Rechtsordnung setzt. Wurde der frühe Aufstieg der arabisch islamischen Zivilisation als Verwirklichung der idealen menschlichen Gesellschaft unter göttlicher Führung begriffen, so mußte der Verfall das Gefühl hervorrufen, daß der Ablauf der Geschichte gestört sei. Die allmähliche politische Auflösung, die Beherrschung durch den "westlichen Imperialismus", die Niederlage im Israel Konflikt demonstrierten demütigend die eigene Ohnmacht nach außen.

Zugleich vollzog sich unter dem Einfluß westlicher Ideen eine Auflösung der Lebensformen im Innern. Es sind westliche Maßstäbe, die die Araber schwach erscheinen lassen, und es sind importierte Kriterien, die ihre Selbstachtung unterminieren. Die Antwort auf diese Herausforderung des eigenen Stolzes ist weithin eine apologetische Grundhaltung in allen Lebensäußerungen: der leidenschaftliche Versuch, sich selbst und anderen zu beweisen, daß diese Unterlegenheit gar nicht existiere.

Die drängenden wirtschaftlichen und politischen Fragen werden selten klar gestellt und beantwortet, sie werden vielmehr aus dem Bewußtsein verdrängt.