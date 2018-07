Heute kam ein Mexikaner mit seinem Leierkasten bei mir vorbei. Er hatte ein Kapuzineräffchen bei sich, das aussah wie ein runzliger alter Mann. Das Tier litt offensichtlich an Tuberkulose und war sterbenskrank. Ich gab dem Mexikaner drei Dollar für den Affen.

So beginnen die Erinnerungen von Dr. Patrick Cory, dem Helden eines Zukunftsromans: „Donovan’s Brain“ (Donovans Gehirn), von Curt Siodmak.

Doktor Cory berichtet, wie ihm – nachdem er das Äffchen getötet hatte – das Experiment seines Lebens gelang: Er konnte das Gehirn herausnehmen und mit Hilfe eines kleinen Herz-Lungen-Gerätes für einige Stunden am Leben erhalten.

Zwanzig Jahre später ist diese Erfindung eines Romanschriftstellers zu einer wissenschaftlichen Tatsache geworden: Im Laufe der letzten anderthalb Jahre gelang es zwei Forschern am „Metropolitan General Hospital“ in Cleveland (USA), den Chirurgen Robert White und Javier Verdura, 35mal das isolierte Gehirn eines Rhesusaffen für einige Stunden am Leben zu erhalten.

In großen Zügen gleicht die in Cleveland angewandte Technik der von Siodmak beschriebenen. Der einzige Unterschied: Das Versuchstier muß zu Beginn des Experiments noch leben, es darf nur betäubt sein. Denn bereits in den ersten Minuten nach dem Tode treten im Gehirn Veränderungen ein, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Allein diese Tatsache erschwert den Eingriff so sehr, daß die Forscher in Cleveland fünf Jahre gebraucht haben, ehe ihnen der Versuch gelang.

Nachdem das Tier narkotisiert worden ist, trennen Dr. White und Dr. Verdura das Gehirn von allen Geweben, von denen es umgeben ist, einschließlich derer, die es mit den Kiefern, den Augen, mit Nasen- und Mundhöhle verbinden.

Danach werden sämtliche Blutgefäße außerhalb des Schädels durchtrennt und abgebunden, mit Ausnahme der inneren Halsschlagader und der Hals venen.