Inhalt Seite 1 — Notwendiger Zank Seite 2 Auf einer Seite lesen

militärischen Dienstverpfliduung von Frauen kategorisch ab, Jetzt fuhr das Verteidigungsmihisterium in der Efmekeil Kaserne schweres Geschütz auf: Im Verteidigungsfair benötige die Bundeswehr rund 100000 Frauen, und die alliierten Streitkräfte auf deutschem Boden hätten etwa denselben Bedarf (Das ist deshalb bedeutsam, weil die Bundeswehr nach den NATO Vereinbarungen verpflichtet ist, auch diese Ansprüche zu erfüllen ) Von den 100 000 weiblichen Dienstverpflichteten würden 26 000 für die Krankenpflege benötigt, wenigstens 10 000 für den Fernmeldedienst, 65 000 für den Versorgungsdienst und territoriale Stäbe. Die deutschen Frauen bei der Truppe sollten, so erläuterte das Ministerium, nicht bei Einheiten "unter der Korpsebene" beschäftigt werden;, bei kämpf enden Verbänden komme nur der Sanitätsdienst für Frauen in Betracht, und die Fernmeldedienststellen würden "ortsfest" sein.

Vor wenigen Monaten erschreckte das Verteidigüngsministerium die Frauen dann noch mit der Kunde, daß Probeexemplare einer weiblichen Dienstkleidung in Auftrag gegeben seien. Es handle sich nicht um Uniformen, schwächten Hassels Mannen den Schock ab, doch müsse geprüft werden, ob die weiblichen Angestellten der Bundeswehr, vor allem die Krankenschwestern, "zweckmäßigerweise" einheitliche Dienstkleidung "für den Einsatz" bekommen sollten.

Gleichzeitig beruhigte die Referentin für Frauenangelegenheiten bei der Bundeswehr, Frau Dr. Schmitt, aufgebrachte Geschlechtsgenossinnen bei Versammlungen mit dem tröstlichen Hinweis, daß außer in England und in den USA auch Kanada, die Niederlande und Frankreich Frauenkorps aufgestellt hätten, die als militärische Verbände in die Streitkräfte eingegliedert seien. Dort gebe es i weibliche Freiwillige, weibliche Berufssoldaten (Verpflichtung zu waffenlosem Soldatendienst), Frauensoldaten auf Zeit und weibliche Reservisten.

Auch vermerkte das Verteidigungsministerium, daß Frauen, die sich als "nichtkämpfende Angehörige der Bundeswehr" auswiesen, den Schutz des III. Genfer Abkommens von 1943 genössen. Wie es im Ernstfall um Schutz und Anerkennung weiblicher Heeresbediensteter bestellt ist, daran mögen sich noch viele Bundesbürgerinnen erinnern. Im Osten zählten solche Konventionen fast gar nichts.

Im übrigen blieb der Verteidigungschef hart: Er möchte ermächtigt werden, Frauen schon in Friedenszeiten einen Bereithaltungsbescheid zustellen und sie zu fachgerechter Ausbildung für spätere Militärtätigkeit heranziehen zu dürfen, damit rechtzeitig eine gesicherte personelle Mobilmachung möglich sei. Und dazu müsse der Artikel 12 des Grundgesetzes geändert werden. Die Frauenorganisationen, die wir befragten, waren zu eindeutigen Erklärungen nicht in der Lage: Das Thema solle demnächst behandelt werden.

Eine Dachorganisation mit Mammutnamen, der "Informationsdienst und Aktionskreis Deutscher Frauenverbände und Frauengruppen gemischter Verbände e. V in Bad Godesberg verwies auf eine summarische Stellungnahme vom Februar 1963, die von der Deutschlandzentrale der WOMAN, der "Weltorganisation def "Mütter aller Nationen", formuliert worden war. Danach berücksichtigt der Gesetz Entwurf völlig unzureichend "die besonderen Aufgaben und die Lebenssituation der Frauen" und gewährleistet nicht den Schutz der Familie, der in Artikel 6 des Grundgesetzes verankert ist.

Für den Verband der weiblichen Angestellten e. V, sagte dessen Vorsitzende Friedel Rühl, daß "wir eine Hilfestellung im gesamten Aufbau der Verteidigung nicht ablehnen können", doch komme ein (gar nicht geplanter) Dienst mit der Waffe nicht in Betracht "Grundsätzlich", so formulierte Frau Rühl, "sagen wir Ja zur Frautndienstpflicht, denn das erfordert unsere Pflicht als gleichberechtigte Staatsbürgerinnen, aber ier Dienst muß erst für alle verständlich deklariert werden " Konkreter Widerspruch der Frauen blieb aus. Er kam erst, als unlängst die FDP Bundestagsabgeordnete Liselotte Funcke im Pressedienst ihrer Partei nach den vielen säuselnden, aufschiebenden und zögernden Äußerungen von Frauen und Frauengruppen dem Minister die Leviten las. Frau Funcke bejahte die allgemeine Dienstverpflichtung, sofern die Zahl der Freiwilligen nicht ausreiche, aber einer Zwanjsverpflichtung Jn den Verband der Streitkrälte widersprach sie energisch: Die geplante Änderung des Grundgesetzes bedeute, "daß 18jährige Mädchen zwangsweise irgendwohin in Europa oder darüber hinaus in NATO Truppen dienstverpflichtet werden können, auch gegen den Wunsch der Eltern. Es bedeutet, daß Frauen alle Gefahren, die der kämpfenden Truppe beispielsweise bei Gefangennahme drohen, uneingeschränkt mittragen müssen". Beim heutigen Stand der Waffentechnik könne der Einsatz der Frau ohnehin in sehr enge Nähe "zur unmittelbaren Waffenführung" geraten.