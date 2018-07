Inhalt Seite 1 — Pétain nach Verdun Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris, im Oktober

Während General de Gaulle durch Südamerika reist, bewegt die französische Öffentlichkeit eine Frage, die für die Gaullisten immer heikel gewesen ist: Soll Marschall Pétain, im Ersten Weltkrieg der Sieger von Verdun, im Zweiten aber der Mann des Vichy-Regimes und der Gegenspieler de Gaulles, auf dem Douaumont beigesetzt werden? Weder die IV. Republik noch General de Gaulle haben diesen Wunsch Pétains verwirklichen wollen; sein Grab liegt auf der Atlantikinsel D’Yeu, wo der 95jährige erst 1951, kurz vor seinem Tode, das Gefängnis mit einer normalen Behausung vertauschen durfte.

Die Gestalt Philippe Pétains beschäftigt in diesen Monaten, in denen so viele Erinnerungen an zwei Weltkriege aus den Nebelschwaden der Geschichte auftauchen, die Franzosen natürlich ganz besonders. Das französische Fernsehen hat nicht gezögert, ihn „den vielleicht menschlichsten der großen militärischen Führer des Ersten Weltkrieges“ zu nennen. Der „Express“ hat sein neues Leben (siehe Seite 2) mit einer Artikelserie über de Gaulle und Pétain begonnen, in der sich die Bewunderung, die sich beide zumindest bis zum Jahre 1930 entgegenbrachten, durch viele Anekdoten widergespiegelt wird. Bis zu dieser Zeit galt der Major de Gaulle als ein Schützling des Marschalls von Frankreich, der Pate seines Sohnes Philippe geworden war und der den jüngeren Offizier für eine große Hoffnung der französischen Armee hielt. Als der Hauptmann de Gaulle nicht mit dem besten Prädikat von der Kriegsschule entlassen wurde, erzwang Pétain, daß dieser Schüler seinen Lehrern, die er mit seiner Arroganz verärgert hatte, Vorträge über militärische Führung halten dürfte.

Die Forderung nach einem Grab für Pétain am Douaumont ist in diesen Wochen von seinem Prozeßverteidiger Isorni in einem Buch aufs neue erhoben worden. Es trägt den anspruchsvollen Titel: „Pétain hat Frankreich gerettet.“ Aber erst die Tatsache, daß sich François Mauriac kritisch und wohlwollend zugleich mit dieser Forderung auseinandersetzte, hat sie zur Sensation gemacht. Mauriac gehört nicht nur zu den Bewunderern de Gaulles, er darf sich auch rühmen, von Zeit zu Zeit Einblick in dessen Gedanken zu bekommen. Er veröffentlicht in diesen Wochen ein de Gaulle-Buch, für dessen Vorabdruck eine ungewöhnlich hohe Summe gezahlt worden ist.

Mauriac zitiert ein Gespräch, das er am 1. September 1944 mit de Gaulle führte. „Der soll sich“, so hatte der Befreiergeneral damals von Pétain gesagt, „in sein Haus von Sainte Marguerite zurückziehen, und man soll möglichst nicht mehr von ihm sprechen.“ Beide, Isorni und Mauriac, berichten, daß de Gaulle damals den Schweizer Behörden einen Auslieferungsantrag übermitteln, aber gleichzeitig durch den Botschafter sagen ließ, er hoffe, dieses Auslieferungsbegehren werde nicht erfüllt. Beide sind sich auch einig darüber, daß de Gaulle keinen Prozeß gegen Pétain haben wollte. Sie sind sich nicht einig über die Motive.

Nach Isorni wollte de Gaulle den Marschall von Vichy in Abwesenheit verurteilen, also nicht zu Wort kommen lassen. Nach Mauriac war die Welle der politischen Säuberung, die damals über Frankreich hinwegging und die auch Pétain als Opfer forderte, nicht im Sinne de Gaulles. Aber er konnte sie nicht eindämmen, wenn er nicht die Gegensätze mit der gutbewaffneten kommunistischen Resistance unüberbrückbar machen wollte. Die Zahl von hunderttausend Toten mag übertrieben sein, aber die Bilanz der – oft summarischen – Erschießungen erlaubt nur einen Vergleich: den mit der großen Revolution. Kein Staat wird das, was diese Säuberung an leidenschaftlicher politischer und menschlicher Abrechnung enthielt, nach so kurzer Zeit wieder ans Tageslicht zerren wollen.

Auch Mauriac meint, daß eine Rehabilitierung Pétains nur dann möglich sei, wenn damit nicht die Diskussion über das Vichy-Regime wieder auflebe. Eine Wiederaufnahme des Prozesses etwa, die Isorni vorschlägt, wäre für das Land ein sehr schlechter Dienst. Die Rehabilitierung Pétains durch eine Geste – wie die Überführung nach Verdun – wäre dagegen aus zwei Gründen möglich (Mauriac setzt Verdun für Douaumont, weil de Gaulle die Überführung auf den großen Soldatenfriedhof schon einmal „endgültig“ abgelehnt hat). Erstens hätten die Richter Pétains aus dem Jahre 1945 dadurch Unrecht begangen, daß sie die Leistungen des Marschalls vor 1940 nicht zur Kenntnis nehmen wollten. Und es sei zweitens „kein Verbrechen gewesen, wenn es auch ein Irrtum war, zu glauben, daß der Waffenstillstand 1940 unvermeidlich wurde“. Nach Mauriac bestand das Unglück Pétains darin, daß er an einen Mann wie Hitler geriet. Diese Bemerkung schmeckt nach Absolution für große Teile der „Collaborateure“. Ein solcher Generalpardon würde in das Wahljahr 1965 passen, in dem de Gaulle vom ganzen Volk als Staatspräsident wiedergewählt werden möchte.