Worauf warten wir noch? Reichen die Symptome, die wir täglich am Krankenbett unserer Gesellschaft beobachten, nicht aus, um die Diagnose zu stellen?

Nicht das Faktum ist interessant oder gar aufregend, daß da und dort eine Minderjährige, abenteuerlustig und des Milieus vielleicht überdrüssig, durchbrennt – nach Paris etwa, so wie die „bösen Buben“ früher in der Fremdenlegion untertauchten. Wie man früher der unerträglichen Armut oder dem Slum entlief, so kehren junge Menschen heute dem Überfluß, der Bequemlichkeit und ihrer Langeweile den Rücken. Wir lesen, daß die Ausbrecherinnen zu Hause verwöhnt worden waren. Uns interessiert die Gesellschaft, in der das geschieht.

Nicht der Pornophotograph mit den billigen Tricks ist schlagzeilenwürdig; dergleichen Vorstadtstrolche hat es zu allen Zeiten gegeben. Diagnostisch wichtig ist allein, daß einer nur mit ein bißchen kümmerlichen Tagesruhm zu winken braucht, um Dutzende von Mädchen und Frauen willfährig zu machen. Noch einmal: Interessant ist nur die Struktur der Gesellschaft in der sich das vollzieht. Hat diese Form der Begegnung, sich bedenkenlos dem Nächstbesten auszuliefern, nicht mit dem „Anhalter“ begonnen? Auch die Psychologie der Schlüsselkinder, die schon als Knirpse durch die Gardinen der Bars und der Schummerkneipen spähen, könnte uns vielleicht manches lehren, wenn wir die Spätschicksale dieser Vernachlässigten bereits besser kennten.

Zunächst beweisen diese Vorgänge, daß die Stars und Sternchen von Film und Fernsehen noch immer die großen Idole sind. Die lebenshungrigen Wesen in hautengen Hosen glauben natürlich nicht mehr, daß ein Königssohn sie wie Aschenputtel auf sein Pferd setzen und heimführen könnte. Aber daß ein Regisseur sie eines Tages direkt in das Märchenschloß unserer Zeit, das Film- oder Fernsehatelier, fahren würde, davon träumen auch die Ärmsten, seitdem solche Träume zuweilen Wirklichkeit wurden. Es ist das Recht der Jugend, so zu träumen. Aber die jungen Damen träumen sehr nüchtern und sie verhelfen ihren Träumen recht handfest in die Wirklichkeit. Sie streben nicht danach, eine Eleonore Duse zu werden, sich in der Kunst aufzuzehren. Sie folgen den erfolgreichen Leitbildern unserer Zeit, den Sex-Stars des Films den Mannequins der Via Veneto, den Schönheitsköniginnen, den Schlagersängerinnen, den Call-Girls, so wie die ewigen Jungen dem neuen Charisma der Fußballkönige oder Astronauten erliegen.

Mit allen Biographien der Filmstars vertraut wissen die Backfische genau, daß viele ihren Ruhm nicht einem überragenden Können, sondern den überragenden Kurven verdanken – und solche Kurven haben auch sie. Die Körpermaße der großen Leitbilder, die oft genug publiziert worden sind, „die habe auch ich“. Leitbilder? Sie sind längst zu Klischees geworden, die man zu erfüllen trachtet. Ein freiwilliger Kollektivismus des Geschmacks und des Eros macht sich breit. Und sind wir nicht alle mitschuldig, daß sich diese billigen Klischees durchsetzen konnten? Haben wir andere, bessere emotionale Vorbilder dagegengesetzt?

Die jungen Damen haben so oft gehört, daß der Weg zum Erfolg durch das Bett des Regisseurs oder des Produzenten führt. Mag es nun wahr sein oder nicht – die meisten haben sich mit diesen Umwegen vertraut gemacht. Und sie scheuen diesen Weg nicht. Sie nehmen es hin, daß man für den Aufstieg bezahlen muß. Womit denn? Mit den Mühen einer Schauspielschule, dem bitteren Brot der kleinen Anfangsrollen in der Provinz? Man bezahlt mit dem Körper, dem gewagten Dekolleté, der Strip-tease, dem Schoß. Sex ist zur Handelsware geworden. Willige Nacktheit erspart eine lange Ausbildung.

Solche Einstellungen setzen die Versachlichung des Sexus und die Depersonalisation des einzelnen in den Liebesbeziehungen voraus. Die ungezählten Bücher der Liebestechnik, von denen viele Bestseller-Auflagen erreichen, lehren den Eros längst als angewandte Anatomie und Physiologie. Die Techniken, die dort empfohlen werden, gleichen oft den Dienstvorschriften für komplizierte Maschinen.