Wenn sich heute die Universität Sorgen . um qualifizierten Nachwuchs macht, so fällt die Schuld ganz allein und mit vollem Gewicht auf sie zurück. Ob die Verantwortlichen der Universität die wirtschaftliche Lage ihres wissenschaftlichen Nachwuchses noch nicht erkannt haben oder ob sie gegenüber dieser Situation resignieren: In beiden Fällen verkennen sie die bevorzugte Stellung der Universität in der heutigen Gesellschaft. Daß dieses „falsche Bewußtsein“ ausgerechnet in einer Institution, auftritt, deren Aufgabe es unter anderem ist, die gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse zu analysieren, deutet darauf hin, daß die Universität noch andere Probleme lösen muß als das des Nachwuchses.

H. P. Bahrdt