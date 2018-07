Nicht einmal Bund und Länder sind sich über die Haushaltspolitik einig

Die Hochkonjunktur ist ein Sorgenkind in der Bundesrepublik. Lohnsteigerungen, hohe Außenhandelsüberschüsse, Überbeschäftigung und eine gewisse Labilität der Preise kennzeichnen die Situation, die den Bundeskanzler in fast regelmäßigen Abständen zu Maßhalteappellen veranlaßt, die manchem schon auf die Nerven gehen. Zu gleichen Teilen werden Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermahnt, und zu den Arbeitgebern zählt auch die öffentliche Hand.

Um so überraschender kommt die lapidare Äußerung des baden-württembergischen Wirtschaftsministers Dr. Leuze vor der Industrie- und Handelskammer Mannheim, eine antizyklische Haushaltspolitik sei nicht möglich, weil die Staatsausgaben ständig wachsen. Was möglich sei, wäre eine konjunkturnahe Etatpolitik innerhalb des realen Wachstums des Bruttosozialprodukts.

Diese Ansicht widerspricht nicht nur den Vorstellungen des Bundeskanzlers und den gemeinsamen Absichten des Bundesfinanzministeriums und der Länder, die einen Ausschuß zur Koordinierung der Haushaltsausgaben gebildet haben, sondern auch den Forderungen, die heute in der Hochkonjunktur an die öffentliche Hand gestellt werden müssen. Niemand wird leugnen, daß auf den Staat immer neue Aufgaben in immer drängenderer Fülle zukommen und damit auch die Ausgaben steigen. Ein erheblicher Teil dieser Ausgaben ist zudem gesetzlich gebunden, so daß Einschränkungen gar nicht möglich sind.

Niemand wird auch von Bund und Ländern ernstlich verlangen, sie sollten die Aufgaben, die nur vom Staat zu erledigen sind, vernachlässigen. Dennoch bleibt eine ausreichende Manövriermasse, mit der die Finanzministerien von Bund und Ländern eine konjunkturgerechtere Politik als bisher betreiben könnten. Bisher sind die öffentlichen Ausgaben und Investitionen ständig schneller gewachsen als das Bruttosozialprodukt. Eine Beschränkung der Ausgaben allein nach diesem Orientierungspunkt kann aber nur die Minimalforderung sein.

An keiner Stelle der Haushaltsordnungen steht geschrieben, daß jeder Einnahmezuwachs, der bei der öffentlichen Hand entsteht – und er wächst durch die Steuerprogression schneller als das Bruttosozialprodukt – zu adäquaten Ausgaben führen muß. Im Gegenteil, auch die Haushaltsführung der öffentlichen Hand sollte bestrebt sein, wie ein guter Hausvater Rücklagen für schlechtere Zeiten zu bilden. Wie aber sollen Bund und Länder Rücklagen bilden, wenn sich die Ausgaben grundsätzlich nur nach den Einnahmen orientieren.

Wie die Praxis beweist, ist der Ausgabefreudigkeit der Parlamente ohnehin nur schwer ein Zügel anzulegen. Um wieviel leichter muß es den Abgeordneten fallen, ihrer Ausgabesucht – zumal in einem Wahljahr – nachzugeben, wenn selbst verantwortliche Ressortminister die Möglichkeit einer konjunkturgerechten Haushaltspolitik verneinen. Der Bundesfinanzminister war offensichtlich gut beraten, als er seine Steuersenkung ankündigte, die der öffentlichen Hand rund drei Milliarden Mark entziehen wird.