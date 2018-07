Inhalt Seite 1 — Versuch über Wagner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Den Grundsatz, ein Buch müsse, nachdem es einmal vom Autor sich abgelöst hat, ohne dessen Hilfe auf eigenen Füßen stehen, darf vielleicht durchbrechen, wer zur Publikation eines nur geringfügig geänderten Textes nach fünfzehn Jahren sich entschließt. Der „Versuch über Wagner“ gehört zu den aus dem Institut für Sozialforschung hervorgegangenen Arbeiten, die in der Emigrationsperiode vor Ausbruch des Krieges sich die Aufgabe setzten, dem Nationalsozialismus gegenüber nicht bei fruchtloser Empörung zu verharren, sondern ihm begreifend standzuhalten. Es galt, die Vorstellung eines bloßen historischen Unglücksfalls abzuschütteln und den Ursprung der faschistischen Gewaltherrschaft im tragenden gesellschaftlichen Prozeß aufzudecken. Die Herkunft der Hitlerideologie war zu erforschen ohne Respekt vor ihrer Verwandtschaft mit approbierten Kulturgütern. Dabei drängte sich das Werk Richard Wagners auf.

Ihm nachzufragen, ist aber heute nicht weniger dringlich als damals. Aus dem Klassiker des Dritten Reiches, dem einzigen, auf den die Machthaber spezifisch sich berufen konnten, ist ein nationales Trauma geworden. Sein Name steht im gegenwärtigen deutschen Bewußtsein für ein peinlich Ungelöstes. Nach wie vor soll er deutsche Kultur repräsentieren – und ist im handgreiflichsten Sinn untrennbar vom Ausbruch der Barbarei. Die gesamte moderne Musik hat sich entwickelt im Widerstand gegen seine Vormacht – und alle ihre Elemente sind in ihm selbst angelegt. Ihm wird ästhetische Größe zugeschrieben – und nicht Person und Gesinnung sind fatal, sondern seine Gebilde selber erweisen sich als brüchig, ohne daß das bis heute ihrer Gewalt Abtrag täte. Dem entspricht, daß die Literatur über Wagner entweder Verherrlichung ist, oftmals orthodoxe Bayreuther Apologie, oder Polemik, oder, vielleicht das Schlimmste, historische Würdigung, die sich der Frage nach Wahrheit oder Unwahrheit einfühlend entzieht. Das über Wagner Gedachte steht wie unter einem Bann. Der Geist hat ihm gegenüber die Freiheit noch nicht gewonnen.

Ich veröffentliche mein Buch heute, um zu jener Freiheit etwas beizutragen, nicht bloß im Verhältnis zu Wagner, sondern in dem zu dem gesellschaftlich-anthropologischen Typus, der in seinem Werk sich verkörpert. Ich möchte zu meinem bescheidenen Teil helfen, die Urlandschaft des Faschismus aufzuhellen, damit sie nicht länger die Träume des Kollektivs beherrscht. Wenn das Buch vor. fünfzehn Jahren suchte, die kollektiven Kräfte zu benennen, von denen Wagner zehrt, so mag in einer Situation nie geahnter kollektiver Verdrängung ein solches Bestreben nicht minder aktuell sein.

Bei der formalen Anerkennung der Größe Wagners konnte ich mich nicht beruhigen. Größe ist nichtig, bloßer Fetischismus des Genies, solange sie sich nicht im Wahrheitsgehalt der Gebilde legitimiert. Unhaltbar ward jene pluralistische Vorstellung von der Kultur, die in säuberlich getrenntem Sparten sogenannte ästhetische, moralische, soziale Werte nebeneinander unterbringt und alle mitsammen zu Gegenständen verständnisvoller Betrachtung herabsetzt. Die weiterhin von der totalen Katastrophe bedrohte Verfassung der Welt duldet keine solche Kontemplation.

Der Wagnerschen Monumentalität habe ich mich nicht gebeugt. Die Methode meines Buches ist mikrologisch. Es gibt darin keine allgemeine Grundlegung, keine Gesamtanalysen der Werke, keine Zusammenfassungen und Folgerungen, sondern die Konstruktion setzt unmittelbar mit der Betrachtung vom einzelnen ein und fügt sich aus der nahen Interpretation von Details und kleinsten Zügen, die zur Erkenntnis des Ganzen zusammenschießen sollen. Überall steht für dies Ganze der Teil. Askese gegen die weltanschauliche Totale schien mir geboten, um des objektiven Gehalts mächtig zu werden und nicht von dem sich verblenden zu lassen, was das Werk von sich aus den Menschen aufzwingen möchte. Nichts wohl vermag der monströsen Übergewalt der Musikdramen standzuhalten als die Insistenz vor einer Akkordverbindung oder der Motivgestalt weniger Takte. Den Riesenformaten Wagners wird auf zweihundert Seiten begegnet.

Nicht also werden von außen her großmächtige Kategorien an Wagner herangebracht, sondern sein oeuvre wird an seinen immanenten Voraussetzungen gemessen, auf seine Stimmigkeit hin abgehorcht. Erst in den innersten Zellen des ästhetischen Gefüges hoffte ich auf die großen philosophischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge zu stoßen, die sonst nur unverbindliches Kulturgerede bleiben. An Stelle bloßer Kritik aber wollte ich die negativen Momente Wagners selber in ihrer Notwendigkeit aus dem objektiven, weit über die Person hinausgreifenden Kern des Phänomens entwickeln.

Es kam mir denn auch nicht darauf an, die offenkundigen Beziehungen zwischen der Bayreuther Ideologie und der Hitlerschen nochmals auszubreiten. Ich wollte die geschichtliche Tendenz in der ästhetischen Gestalt als solcher, in der Komplexion des Wagnerschen Werkes bestimmen. Nur der darf hoffen, etwas Wesentliches im Kunstwerk zu ergreifen, der in diesem selbst gleichwie in einer fensterlosen Monade des Universums innewird, das die Monade repräsentiert. Erst wer das Kunstwerk bei seinem eigenen Namen ruft, identifiziert es zugleich gesellschaftlich. Kunstwerke sind die bewußtlose Geschichtsschreibung des geschichtlichen Wesens und Unwesens. Ihre Sprache verstehen und als solche Geschichtsschreibung sie lesen, ist das gleiche. Der Weg dazu aber ist vorbezeichnet von der künstlerischen Technik, der Logik des Gebildes, seinem Gelingen oder seiner Brüchigkeit.