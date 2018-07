Die Bundesbahn braucht mehr Geld, sonst muß sie Strecken stillegen

Von Philipp Seibert

Alljährlich ensteht eine lebhafte Diskussion, wenn der Jahresabschluß der Deutschen Bundesbahn bekanntgegeben wird und die Wirtschaftsrechnung der Bahn mit einem „Gesamtfehlbetrag“ abschließt. Dieser Begriff mag verdeutlichen, daß „rote Zahlen“ in der Bilanz der Deutschen Bundesbahn keineswegs die Behauptung rechtfertigen, das Unternehmen Bundesbahn arbeite unwirtschaftlich. Wer den Gründen für einen in Einnahmen und Ausgaben nicht ausgeglichenen Jahresabschluß der Bahn nachgehen will, hat es natürlich nicht leicht. Er sieht sich einem ganzen Komplex von Ursachen gegenüber, welche eine gesamtbetriebliche Rentabilität des größten deutschen Unternehmens mit einem 1963 erzielten Jahresumsatz von rund 8,7 Milliarden Mark, einem Investitionsvolumen von 3 Milliarden Mark und einer Bilanzsumme von rund 32. Milliarden Mark verhindern, ja fast unmöglich machen müssen.

Weder nach dem Bundesbahngesetz noch nach den bisherigen Vorstellungen der Bundesregierung und der maßgeblichen Politiker aller Parteien soll die Bundesbahn im üblichen Sinne des Wortes rentabel sein. Die Deutsche Bundesbahn ist ein öffentliches Unternehmen, dessen Leistungen zum Beispiel in weiten Bereichen des Personenverkehrs wie im Berufs- und Schülerverkehr und sonstigen Nahverkehr nicht immer zu kostendeckenden Tarifen abgewickelt werden können. Ähnlich liegen die Dinge bei einigen Gütertransportarten.

Als Beispiel sei der Stückgutverkehr erwähnt: Die Sammlung und Verteilung unhandlicher und sperriger Stückgüter, welche die Bahn im Gegensatz zu ihren Konkurrenten befördern muß, und damit die unbefriedigende Auslastung der in Frage kommenden Kapazitäten lassen es mehr als fraglich erscheinen, ob eine Kostendeckung für solche Bahntransporte überhaupt möglich ist.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, daß der Deutsche Bundestag mit der Verabschiedung der Verkehrsgesetzänderungen am 29. Juni 1961 die Eisenbahnen – das heißt also auch die nicht im Bundesbesitz befindlichen Bahnen – verpflichtet hat, ihre Tarife insbesondere den Bedürfnissen der wirtschaftlich schwachen und verkehrsungünstig gelegenen Gebiete anzupassen.

Keine taktischen Erwägungen