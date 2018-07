Inhalt Seite 1 — Zum Lachen oder Weinen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Edmund Wolf

Noch nie wurden der Jugend so wenig Rechte eingeräumt“, sagte er mit charmantem und schäumendem Ernst. Ich lachte ihm ins Gesicht. Wurde je eine Jugend so umworben? „Na ja“, sagte er (der Mitinhaber einer ultramodernen Galerie), „man unterstützt uns vielleicht mit ein paar tausend Mark – aber glauben Sie, daß der Staat oder die Industrie je etwas kaufen?“ Und er begann – sein Gesicht wurde in der Aufregung immer jünger – mit saftigen Unflätigkeiten die staatlichen und industriellen Mäzene zu nennen, die jährlich Hunderttausende für „solche Schwindler“ ausgeben, welche „heute noch genauso malen wie vor zehn Jahren“, die „einfach stehengeblieben“ sind, „reine Betrüger“, wie man sie in allen großen Ausstellungen fände.

Die Werke, die seine Galerie gerade zeigte, hingen ringsum; und ich empfand ein starkes Mitgefühl mit jenen Kulturreferenten, die solche Tätigkeit aus den Fonds einer kulturbewußten Gesellschaft unterstützen, aber diese Dinge nicht unbedingt an die Wand hängen. Hat irgendein Maler überhaupt „ein Recht“, an irgendeine Wand gehängt zu werden? Ich deutete ihm meine Zweifel taktvoll an – er ist ja jung genug, um Widerspruch ohne akute Kreislaufstörung zu ertragen; und auf einmal lächelte er mir verschmitzt zu, als verstünden wir beide, daß es sich um ein Spiel handelt.

Aber handelt es sich um ein Spiel? Um welches? Vor einiger Zeit sprach ich mit dem Direktor eines Museums, der mir in packender Art schilderte, wie wichtig die Aufgabe von Museen in einer Zeit sei, deren Menschheit zusehends weniger und weniger von Tradition wisse, die geschichtslos werde – oder schon sei. Was die Menschen heute anzieht, ist eben nur das Aktuelle, das „Allerneueste“. „Da kam doch“, so erzählte er, „ein Mann zu unserem Portier, er war noch nie hier im Museum gewesen – und seine Frage an den Portier lautete: ‚Na, was gibt’s in dem Museum Neues zu sehen?‘“ Der weißhaarige Mann sah mich mit kummervollem Blick an, und ich antwortete nicht. Was sollte man auch zu dieser kleinen apokalyptischen Anekdote sagen?

Dem jungen Mann in der ultramodernen Galerie schien es in diesem Sinn ganz selbstverständlich, daß es kein größeres Verbrechen geben könne, als „stehenzubleiben“, zu malen „wie vor zehn Jahren“.

Allerdings, daß die mehr oder weniger Arrivierten, die er in Bausch und Bogen als Schwindler abtat, in weiteren zehn oder zwanzig Jahren vergessen sein werden, ist nur zu wahrscheinlich. Aber konnte er wirklich glauben, daß die Sudelei an seinen Wänden besser sei?

„Ja, von denen führt ein Weg“, sagte er. Sicher hat er mit dem Gefühl recht, daß stehenbleiben nicht genügt, daß „ein Weg“ notwendig ist. Irgendwelche neuen Aufgaben hat die Kunst in diesem Zeitalter der Maschinen zu entdecken und zu bewältigen – oder sie hat gar keine Aufgaben mehr. Aber von dem Oeuvre, das wir da an den Wänden sahen – von dem sollte ein Weg irgendwohin führen?