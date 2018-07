Tragikomödie von Arthur Schnitzler

Thalia-Theater in Hamburg

Kurt Raeck hat seine dritte Hamburger Premiere hinter sich gebracht. Der neue Intendant ergriff das Steuer des Thalia-Theaters mit sanfter, aber sicherer Hand: der Kurs geht aufwärts. Shakespeare, Diderot, Schnitzler hießen die ersten Autoren, die Tradition dieses zweiten staatlichen Schauspielhauses wird weitergeführt. Eine so beschwingte Klassiker-Komödie, wie sie Willi Schmidt mit „Wie es euch gefällt“ als Auftakt inszenierte, hat man allerdings seit vielen Jahren auf dieser Bühne nicht gesehen. Ein Zaubermittel Raecks ist die Aufwertung des komödiantischen Elements. Dem übernommenen, aber straffer geführten Thalia-Ensemble werden frische Reiser eingepflanzt. In der Shakespeare-Aufführung brillierte Jugend: Loni von Friedl und Helmut Griem als Rosalinde und Orlando.

Der Diderot-Dialog „Rameaus.Neffe“ (in der Goetheschen Übersetzung und unter Raecks eigener Regie) war im vorigen Jahr ein großer Festwochenerfolg des Berliner Renaissance-Theaters. Raeck brachte es fertig, die beiden Schauspieler O. E. Hasse und Alfred Schieske jetzt mit diesem Stück auch seinem Hamburger Repertoire einzuverleiben. Und die Rechnung, scheint aufzugehen: Ein Publikum, das lange an gröbere Kost gewöhnt war, fand, dank exzellenter Darstellung, Geschmack auch an einer literarischen Delikatesse.

Mit Schnitzlers „Weitem Land“ hat sich die Welt von gestern auf der Thalia-Bühne etabliert. Amouren und Frivolitäten, Konventionen und Konversation von 1910. Wiens großbürgerliche Gesellschaft, seelisch zergliedert mit den Augen Sigmund Freuds, dramatisch von Schnitzler zusammengerafft in einem Stück, das, ohne „Anliegen“ und Pathos, doch Form hat.

Schauspielerisch getragen wurde der Abend von Heidemarie Hatheyer und Adolf Wohlbrück, dem getrennt liebenden Ehepaar Hofreiter. Die Hatheyer wirkt schlechthin vollkommen in ihrer Rolle. Beglückend auch das Wiedersehen mit Adolf Wohlbrück. Als Shakespeares Jacques in „Wie es euch gefällt“ noch distanziert, mehr souveräner Räsoneur als Melancholiker, brilliert der elegante Bonvivant von einst jetzt als Schnitzlers alternder Hofreiter mit unvermindert bestrickendem Charme. Nach dem Duell allerdings hätte der Wiener Regisseur Gustav von Manker Wohlbrück zu einem weniger markierten, mehr wesenhaften Umschwung des Ausdrucks verhelfen sollen. Wohlbrücks erschütternder Schlußausbruch bewies, daß ihm tragische Laute keineswegs fremd sind.

Von den neuen Mitgliedern wurde sehr herzlich auch Alice Lach als alte Frau Wahl akklamiert. Loni von Friedl überzeugte als Hofreiters letzter Flirt stärker denn (vorläufig) ihr Bruder Fritz von Friedl, der eigentlich Wohlbrücks Gegenspieler sein müßte. Auch der Ausgleich zwischen alten und neuen Thalia-Mitgliedern war dem Regisseur von Manker nicht in gleicher Weise gelungen wie am ersten Abend Willi Schmidt. Dennoch: Kurt Raeck heißt die Hamburger hoffen. Johannes Jacobi