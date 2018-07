Er reiste in Rasierklingen, Schuhbändern und Kämmen. Er ging gebückt und schlief in Lokalen. Da schob er zwei Tische zusammen und kroch darunter. Er mußte beim Schlafen etwas über seinem Kopf haben. Er schlief überall abwechselnd zwei Stunden. Seine Pappkartons band er sich ans Bein. Er hatte Angst vor Dieben.

Als er in den Lokalen nicht mehr schlafen durfte, gab er seinen Handel mit Rasierklingen, Schuhbändern und Kämmen auf. Er stellte sich nachmittags um drei in die Nähe vom Dammtorbahnhof und ließ erstmal seinen Kopf sinken, dann neigte sich sein Oberkörper nach vorn. Die Leute steckten ihm Geld in die Hand, und wenn ihm keiner mehr Geld gab, richtete er sich auf, atmete tief durch und machte ganz unauffällig ein paar Kopfübungen.

Zu den Polizisten, die ihn wegschickten, sagte er: „Bettler verdienen ihr Geld leichter, sie halten ihre Hand hin, und viele sitzen sogar dabei. Aber ich zeige den Leuten erst einiges. Mein Fach ist auch ernster

Ich fragte einen Polizisten, wo er jetzt steht.

„Vielleicht ist er irgendwo vornüber in ein Loch gefallen“, sagte der Polizist.

Auf dem Balkon eines Altersheimes habe ich ihn zufällig wiedergesehen. Er saß vornübergeneigt auf einem Hocker. B. W.