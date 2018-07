Inhalt Seite 1 — Der Bonner Preis-Pilot Seite 2 Auf einer Seite lesen

Elf Monate lang hatte eine Textilfirma in der Bonner Rheingasse im Schaufenster einen Herrenanzug ausgestellt – zum Spottpreis von 88 Mark. Aber niemand wollte das billige Stück erwerben. Dann wurde der Anzug mit einem Preisschild über 180 Mark versehen – und einen Tag später probierte ein Kunde Hose und Sakko an. An der Kasse wurde dem Käufer eröffnet, der Anzug sei falsch etikettiert worden, er koste nur 88 Mark. Daraufhin nahm der Kunde vom Kauf Abstand und erklärte, bei einem Preis von 88 Mark könne es sich nicht um Qualitätsware handeln. Nach ihm traten noch andere Kaufinteressenten zurück, die zuvor die Güte des Anzugs gelobt, dann aber am niedrigen Preis Anstoß genommen hatten. Schließlich wurde der Anzug für 180 Mark an den Mann gebracht.

Den Käufertest hatte der 50jährige „Verbraucheranwalt“ Hugo Schul veranlaßt, der zur Zeit mit einer „Interessengemeinschaft der Konsumenten“ („Käufer-I.G.“) und einer Kette von „Pilotläden“ der Preisbildung des Einzelhandels und dem „Beziehungskauf“, dem sogenannten„grauen Verbrauchermarkt“ (Kauf direkt vom Großhandel) zu Leibe rückt. Schui kennt sich in Handelsspannen, Kalkulationen und Käuferneigungen gut aus: er ist langjähriger Angestellter des Referats Absatzförderung im Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, und er hat schon vor sieben Jahren die „Käufer-I.G.“ gegründet, die nicht als eingetragener Verein, sondern als Ein-Mann-Beratungsbüro in Schuis Wohnung in der Bonner Hittorfstraße etabliert wurde.

Schuis Parole lautet: „Wir können beweisen, daß man gut verdienen und doch billig verkaufen kann. Der Verbraucher muß wissen, daß billige Ware durchaus gute Ware sein kann.“ Das Anzugexempel unterstrich Schuis Feststellung, denn in dem niedrigen Preis von 88 Mark war bereits ein Zuschlag von 30 Prozent zum Einkaufspreis (des Verkäufers) enthalten, was einer gewinnbringenden Kalkulation sehr wohl gleichkommt.

Verbraucher, die an Schuis Kenntnissen profitiert hatten, erzählten es ihren Freunden und Bekannten. Gelegentlich wurde er in der Presse als Vorkämpfer preisgünstigen Einkaufs gepriesen. Schui machte sich einen Namen. In den vergangenen Jahren offenbarte er mehr als tausend Interessenten Herstellungs-, Großhandels- und Einkaufspreise des Einzelhandels, so daß sich jedermann ausrechnen konnte, wieviel der Verkäufer verdienen wollte. Schui empfahl, den Händlern die Gewinnspanne vorzuhalten und um einen Preisnachlaß zu ersuchen. Den Kauflustigen, die an ihrem Wohnort nicht zu herabgesetzten Preisen bedient wurden, beschaffte er selber die Ware – ob aus Stoff oder Metall, Holz oder Leder, ob Markenartikel oder nicht – zu günstigeren Bedingungen.

Aber die Beratung der Verbraucher genügte Schui, der aus seiner Tätigkeit keinen Gewinn zieht (was mißtrauische oder verärgerte Firmen wiederholt kontrollierten), allmählich nicht mehr. Deshalb bildete er eine neue Form des Einzelhandels, die in bescheidene Konkurrenz zu Supermärkten, Einkaufszentren und Discounthäusern tritt: Die Gemeinschaft der Pilot-Läden. „Diese Firmen“, erklärt Schui, „sollen wie ein Pilot künftig den Kurs für Preise und Verbraucher angeben.“ Mitglied der Gemeinschaft und Empfänger eines großen „P“-Zeichens für die Schaufenster können nur solche Firmen werden, die sich verpflichten, nicht mehr als 35 Prozent auf den Einkaufspreis zu schlagen.

Schui verhandelte namens seiner „Käufer-I.G.“ mit Verkaufsunternehmen aller Branchen und hat schon über 50 Firmen gewonnen, die sich der 35-Prozent-Bedingung unterwerfen und ihre Kalkulation entsprechend prüfen lassen wollen. Diese Prüfung vollzieht Schui vorerst an seinen dienstfreien Wochenenden im Alleingang, später soll ein Treuhandbüro die Aufgabe übernehmen. Zu Schui-„Piloten“ wollen vor allem Unternehmen der Möbel-, Textil- und Elektrobranche werden. Ein Rechtsanwalt berät Hugo Schui bei seiner idealistischen Tätigkeit.