Von Hermann Funke

In viel stärkerem Maße als in der Fabrik ist die Arbeit im Büro Zusammenarbeit zwischen Menschen. Das Büro rationalisieren heißt also, Formen menschlicher Zusammenarbeit verbessern.

Das Bürogebäude und der Büroraum sind erst sehr spät in den Dienst dieser Aufgabe gestellt worden. Bis vor wenigen Jahren galt ein Bürogebäude als gut, wenn es auf verhältnismäßig wenig Raum viele Angestellte aufnehmen konnte, ein günstiges Verhältnis von Nutzfläche, zu Nebenfläche aufwies, pro Arbeitsplatz wenig kostete und möglichst repräsentativ war. Heute gilt das Bürogebäude als das beste, welches am meisten zum Erfolg der Zusammenarbeit im Büro beiträgt.

Wenn der Büroraum die Büroarbeit unterstützen soll, darf er seiner Einrichtung keinen äußeren Zwang auferlegen. Die Aufstellung der Büromöbel und -maschinen und die Zuordnung der Arbeitsplätze zueinander sollen sich nach nichts anderem als nach den Erfordernissen der Büroarbeit richten, also nicht nach Wänden, Türen, Fenstern und Fluren und auch nicht nach äußeren geometrischen Ordnungsschemata. Die Mobiliarordnung im Büro muß frei sein.

Eine freie, den Erfordernissen der Büroarbeit entsprechende Mobiliarordnung ist nur in einem Raum möglich, der mindestens achtzehn auf achtzehn Meter groß ist. Ein solcher Raum – mit einer Akustikdecke und einem schallabsorbierenden Fußboden, klimatisiert und von der Decke her den ganzen Tag künstlich beleuchtet – ist der kleinste mögliche Bürogroßraum. Bürogebäude mit Großräumen gibt es erst in vier oder fünf Exemplaren und nur in Deutschland.

Dieser Bürogroßraum darf nicht mit dem Bürosaal verwechselt werden, wie er in den USA üblich und auch in Deutschland zu finden ist. Der Bürosaal ist schmaler als achtzehn Meter, er hat keine freie Mobiliarordnung, seine Arbeitsplätze sind wie Soldaten in Reih und Glied übersichtlich ausgerichtet, die Vorgesetzten sitzen in abgeschlossenen Kabinen, die Schalldämmung und die Klimatisierung entsprechen nicht unseren Anforderungen.

Das auffälligste Merkmal des Großraumbüros ist die „Bürolandschaft“, die durch die freie Aufstellung der Arbeitsplätze und durch die Wege zwischen ihnen entsteht. Beim Entwerfen einer Bürolandschaft können alle vorliegenden Erkenntnisse organisatorischer, physiologischer, psychologischer und soziologischer Art über die Büroarbeit berücksichtigt werden. Die Mobiliarordnung kann jeder Arbeitsaufgabe, die im Büro vorkommt, angepaßt werden.