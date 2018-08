Bonn, im Oktober

Allmählich sickern immer mehr Einzelheiten über die Hintergründe der jüngsten Häftlingsentlassungen aus der DDR durch. Inzwischen ist bekannt, daß ungefähr tausend politische Häftlinge in die Bundesrepublik entlassen worden sind, unter ihnen viele Jugendliche, zum Teil sogenannte Fluchthelfer. Alle waren zu besonders langen Freiheitsstrafen verurteilt worden – lebenslänglich, 15 Jahre, 12 Jahre Zuchthaus, keiner unter acht Jahren. Über die Freilassung einer weiteren Gruppe von Häftlingen, die Freiheitsstrafen zwischen vier und acht Jahren verbüßen, wird wohl bald verhandelt werden.

Die Verhandlungen hatten mehrere Monate gedauert. Sie wurden für die westliche Seite von dem Berliner Rechtsanwaltsbüro Stange geführt, dessen sich das gesamtdeutsche Ministerium häufig bedient, für die Gegenseite von dem Ostberliner Rechtsanwalt Dr. Vogel, der die Anregung zu der Aktion gab. In einem frühen Stadium der Besprechungen (damals ging es noch um einen Einzelfall) war auch der ehemalige Generalbundesanwalt und jetzige CDU-Abgeordnete Dr. Güde eingeschaltet. Hingegen hatte der Ostberliner Rechtsanwalt Kaul nichts mit der Sache zu tun. Als Vertreter der DDR war Generalstaatsanwalt Streit beteiligt.

Jeder Einzelfall wurde in den Verhandlungen sorgfältig geprüft. Es lagen Listen vor, in denen die in Betracht gezogenen Straffälle aufgeführt waren. Die westlichen Verhandlungsführer wußten also genau, wessen Häftlinge beschuldigt worden waren, wann die Verhandlungen stattgefunden hatten, was sich in ihr ergab, wie hoch das Strafmaß war. Solche Unterlagen würden auch bei künftigen Verhandlungen angefordert werden. Es wäre also für Ulbricht nicht leicht, sich einen "gehörigen Vorrat" an Häftlingen zuzulegen, um sie bei Gelegenheit gegen Butter umzutauschen.

Denn auch dies ist nun durchgesickert: Für die Entlassung der Häftlinge mußte die Bundesrepublik einen Preis bezahlen. Ulbricht hatte verlangt, daß die Amnestierung aus optischen Gründen den Charakter der Gegenseitigkeit erhalte. Die Bundesrepublik konnte aber außer dem spionageverdächtigen Verleger Hofe nur einige wenige politische Häftlinge für den Austausch anbieten. Seinen Überhang an solchen Häftlingen ließ Ulbricht daher mit Konsumgütern bezahlen, hauptsächlich mit Lebensmitteln – Butter, Südfrüchten, Kaffee – im Werte von ungefähr 32 Millionen Mark. Dividiert man diese Summe durch die Zahl der freigelassenen Häftlinge, so läßt sich natürlich ein "Kopfgeld" errechnen. In den Verhandlungen war davon jedoch nicht die Rede. Ulbricht verlangte lediglich, die finanziellen Hintergründe, die ja seine humanitäre Geste in einem seltsamen Lichte erscheinen lassen, müßten geheim gehalten werden. Die westlichen Vertreter sagten die Geheimhaltung zu. Noch ist nicht bekannt, wer die Indiskretion begangen hat, die dann die ersten Enthüllungen auslöste.

Über den Hergang der geheimen Besprechungen waren die Spitzen der drei Bundestagsfraktionen rechtzeitig unterrichtet worden. Auch mit Vertretern der Kirchen und verschiedener Verbände hatte die Bundesregierung Fühlung genommen. Die auswärtigen Ausschüsse des Bundestages und der Bundesrat waren informiert.

Die Bundesregierung hat unter Adenauer wie unter Erhard mehrmals öffentlich erklärt, sie werde über manches mit sich reden lassen, wenn Ostberlin den Menschen jenseits der Zonengrenze mehr Freiheit gäbe. Mit dieser Politik wurde nun ein Anfang gemacht, und er kommt den am schwersten Betroffenen zugute.

Robert Strobel