Inhalt Seite 1 — Die Internationale der Militärs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Liddell Hart: Deutsche Generale des 2. Weltkriegs. Aussagen, Aufzeichnungen und Gespräche; Econ Verlag, Düsseldorf; 292 Seiten, 19,80 DM.

Man weiß nicht recht, ob man den Econ Verlag zu einer fast gelungenen Täuschung gratulieren oder ihm sein Produkt postwendend zurückschicken soll. Fast möchte ich mich für die zweite Möglichkeit entscheiden; denn bei dem vorliegenden Buch handelt es sich um die schlampige Umarbeitung eines alten Hutes. Wem es noch gegeben ist, auch kleingedruckte Buchstaben zu lesen, der kann sich auf Seite 4 die bewegte Geschichte dieses Opus leicht zusammenreimen. Liddell Hans Originalausgabe erschien im Jahre 1949 unter dem Titel „On the Other Side of the Hill“. Noch im gleichen Jahr veröffentlichte ein Züricher Verlag eine deutsche Ausgabe mit dem Titel „Strategie einer Diktatur“. Dem angesehenen britischen Militärhistoriker Liddell Hart erschien die Arbeit jedoch schon ein knappes Jahr später als in wesentlichen Teilen veraltet. Eine „Fülle neuen Materials“ veranlaßte ihn, sein Buch zu revidieren und zu erweitern. Mit einem neuen Titel „Jetzt dürfen sie reden – Hitlers Generale berichten“ erschien diese zweite Fassung 1950 in einem Stuttgarter Verlag.

So weit – so gut, möchte man sagen und dem Econ Verlag beinahe wieder gratulieren, daß er sich nach dreizehn Jahren erneut dieses Buches annahm. Aber wozu dann ein dritter Titel? (übrigens der anspruchsvollste). Bei dieser neuen Econ-Ausgabe handelt es sich tatsächlich um den unveränderten Neudruck der ersten deutschen Fassung vom Jahre 1949, eben jener Fassung, die schon 1950 durch die neuen Ergebnisse der Forschung korrekturbedürftig war. Geändert hat sich nur das „bookjacket“. Von einer Verbesserung kann indes keine Rede sein. Augenscheinlich hat die Zeit seit dem Erstdruck immer noch nicht ausgereicht, einen exakten Umbruch vorzunehmen (Seite 21, 22 und 29) und die Numerierung der Fußnoten in Ordnung zu bringen.

Liddell Hart hat mit deutschen Generalen schon vor dem letzten Krieg in regem Gedankenaustausch gestanden. Er hat auch nach 1945 keinen Groll gegen sie gehegt. Seine Studien über Manstein, Rommel und Rundstedt, über Zeitzler und Manteuffel zeugen von viel Sympathie und Zuneigung für jene Praktiker der Kriegskunst, die fünf Jahre lang auf einem globalen Schlachtfeld die (für Liddell Hart faszinierende) Möglichkeit hatten, ihre strategischen und taktischen Ideen in der Wirklichkeit zu erproben. Um die militärtheoretische Auswertung der Kriegsoperation ging es Liddell Hart in erster Linie, als er nach dem deutschen Zusammenbruch die deutschen Generale nach ihren Erfahrungen befragte. Dabei ergaben sich zum Teil fesselnde Unterhaltungen. Manteuffel begeistert sich noch einmal für eine Panzerschlacht bei Jassy in Rumänien „Wer in einer Tankschlacht stehen bleibt, ist verloren! Es hätte Ihnen bestimmt große Freude gemacht, diesem Gefecht zuzusehen.“ (S. 100)

Die Unterhaltung vermittelt einen guten Eindruck vom Tenor dieser militärtechnisch-biographischen Studie. Doch macht sie gleichzeitig auch die Schwäche der angewandten Befragungsmethode deutlich. Liddell Hart lebt mit seinen Gesprächspartnern in einer Art von Kameraderie, die sein sonst so scharfes Auge an manchen Stellen erblinden läßt. Die Internationale der Militärs hat ihre alten ritterlichen Gesetze; nicht immer sind sie der kritisch-zweifelnden Arbeit des Historikers dienlich.

Leider wird dem Leser der Econ-Ausgabe vorenthalten, was Liddell Hart selber über die Problematik und Schwierigkeit seiner Methode zu sagen hat. Liddell Harts Erläuterungen dazu finden sich im Vorwort der zweiten revidierten Ausgabe von 1950. Auch eine Reihe anderer Einwände trifft aus dem gleichen Grund ins Leere. Es hat keinen Sinn, Liddell Hart die Vernachlässigung des italienischen Kriegsschauplatzes vorzuwerfen. Die empfindliche Lücke ist schon in der zweiten Fassung ausgefüllt worden.

Aber es waren nicht nur offenkundige Schwächen, die Liddell Hart bei der damaligen Oberarbeitung beseitigt hat. Er hat seinem Buch außerdem zwei wichtige neue Kapitel über „Die alte Garde – Rundstedt“ und über Hitlers rätselhaften Dünkirchenbeschluß hinzugefügt. Am meisten muß jedoch bedauert werden, daß der Econ Verlag, seinen Lesern das mit großer persönlicher Anteilnahme geschriebene Kapitel über Guderian verheimlicht. Denn Liddell Hart betrachtet Guderian als den „subordinierten Befehlshaber, der durch seine Insurbordination dafür verantwortlich ist, den niederschmetternden deutschen Sieg von 1940 bewirkt zu haben“. (2. Auflage, S. 10)