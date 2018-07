Strafe muß sein. In dieser Überzeugung stimmen die Zeitgenossen weithin überein, sobald sie beobachten, daß eines ihrer Kinder wider den Stachel lockte. Wer diese Meinung nicht teilt, dem schlagen sogleich Hinweise darauf entgegen, daß er diese Maxime sicherlich auch zu spüren bekommen habe, ohne daß es ihm geschadet habe. Schließlich sei aus ihm doch – trotz (oder gar wegen) der herkömmlichen Hiebe – „etwas Ordentliches“ geworden.

Beobachtet man aber, wie Eltern strafen, lassen sich mancherlei Motive erkennen: Sie reichen vom grimmigen Hochgefühl dessen, der eine moralische Weltordnung verteidigt, bis zur jähen Entrüstung dessen, der sich in seiner Würde durch einen Dreikäsehoch beeinträchtigt glaubt, vom Willen zur Vergeltung bis zur Absicht, ein Kind durch Schaden klug werden zu lassen.

Nun kann die Strafe im pädagogischen Feld nur dann Sinn haben, wenn sie der erzieherischen Absicht entspricht. Das heißt: Ihr Sinn wird sowohl durch die Motive bedingt, den bedachten Zweck nämlich oder den unbedachten Beweggrund, als auch durch das Strafmittel, den Verzicht zum Beispiel, die Strafarbeit oder gar die Prügelstrafe. Erst wenn hier Übereinstimmung herrscht, dann ist auch die Überzeugung gerecht, in der die Zeitgenossen übereinstimmen.

Unter nachdenklichen Menschen kann es keinen Zweifel daran geben, daß es bei der erzieherischen Absicht um folgendes geht:

Uns ist ein Kind anvertraut. Als es geboren wurde, begrüßten wir es mit ehrfürchtiger Freude. Wir verspürten darin auch, daß uns Verantwortung übertragen wurde, dafür, daß dieses Kind zu einem Menschen heranwachse, der seine Aufgaben einmal meistert. Dieses Kind so zu erziehen, daß es das Gute aus freiem Willen und aus eigener Kraft vollbringe, ist unsere, der Erzieher eindeutige Aufgabe. Diesem Ziel muß dann doch wohl auch die Strafe dienen, eine „Maßnahme“, die dem Kind Leid zufügt. Sie kann nur Sinn haben, wenn sie ihm hilft, auf dem Wege zur Selbständigkeit voranzukommen.

„Dann muß die Strafe eben abschrecken“, so meinen viele. Ein Kind müsse halt lernen, daß unrechtes oder fehlerhaftes Verhalten unangenehme Folgen hat. Es müsse doch die Erfahrung machen, daß es zu leiden hat, wenn es sich nicht beherrschen kann und zum Beispiel unser Verbot mißachtet. „Im Leben“ werde ihm auch nichts „geschenkt“. So sei es gut, wenn es an dem Exempel, das wir statuieren, frühzeitig klug werde.