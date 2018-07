Inhalt Seite 1 — Neues vom Neuss Seite 2 Auf einer Seite lesen

M. E., Berlin

Am 3. war’s abends, drei Minuten nach 22 Uhr. Im Souterrain von Lützowplatz Nr. 9 werden Hocker auf Tische gestellt, in einer Ecke tafelt noch eine von Biergenuß aufgeweichte Nachzüglerrunde der letzten „Gerücht“-Schau. Die Pauke steht stumm auf dem Podium.

22.40 Uhr. Im obersten Stockwerk, Studio und Garderobe in einem, zieht sich ein Mann um, zwischen verstreuten Zeitungen, Spiegeln, Plakateil, Fernsehgeräten, alten Schreibmaschinen. Er steigt in einen Frack mit angenähter weißer Pikeeweste, fischt zwischen Kognak- und Apfelsaftflaschen und Schachteln mit appetithemmenden Pillen einen grauen Leitz-Klemmrücken heraus, kippt einen Fingerhut voll „English Leather“ in die hohle Hand, verteilt es auf Gesicht und Hals und legt sich zehn Minuten flach auf eine harte Couch.

Um 22.55 Uhr verläßt er den Raum, fährt mit dem Fahrstuhl zwei Stockwerke abwärts, durchquert einen Korridor, ein Zimmer und schwingt sich auf die kleine Bühne: Sein „Apokalyptical“ in der Hochparterre-Werkstatt beginnt.

Und er wird auch gleich dreist. Sagt zu den Leuten auf den Polsterstühlen: „Ich bin im Frack hergekommen. Wußte ja nicht, daß Sie in so schäbiger Garderobe erscheinen, Herrschaften.“ Dann nimmt er die Passierscheine, die Passagier-Scheine, die kleine Stadtgeschichte und die umliegende Landespolitik zwischen die Zähne, franst sie aus, verfranzt und verfremdet sie und das Publikum dazu: „Ein über drei Ecken verschränkten Familienverband brach heute über Nacht ins Berliner Familienleben ein. Geklaut wurde nichts, nur gelogen.“ – „Es passierte das deutsch-afrikanische Dichtertreffen. Sie hatten sich aber nichts zu sagen ...“

Leise, behutsam, noch etwas wackelig das neue Programm. Aber die Pauke steht im Keller. Hier oben hat Wolf gang Neuss eine Lotosflöte, ein Instrument, das im japanischen Theater für Heuleffekte gebraucht wird. Damit webt er gelegentlich akustische Ausrufzeichen und Bindestriche in das Garn der Anrempeleien. Er möchte es leise haben. Keine lauten Lacher, bitte. Freundlich aber unerbittlich verteilt er kleine Maulkörbe für Publikumslacher, und die Leute gehorchen. Soviel Macht hat der Neuss schon. Oder ist’s der Untertanengeist? Sie stoppten ihr Lachen ab, werden auch ein bißchen unsicher. Neuss auch? „Allerdings“, sagt er später, „die Unsicherheit stammt davon, daß wir noch nicht fest im Text drinsitzen, daß wir noch zu neu sind.“

Wir, Plural, sind sie zum erstenmal, in dieser ersten Etage am Lützowplatz; wir, das sind Rainer Brandt („Willy hab’ ich nicht gekriegt“), Schauspieler und Regisseur, und die beiden niedlichen Töchter der Schauspielerin Gisela Trowe. Im Keller unten war Neuss allein, hier oben findet eine Werkstatt statt, ein Probierunternehmen. Er will kein Clown sein, höchstens Narr unter Narren, lieber noch Entwerfer von politischen Denkmustern und Verhaltensweisen, die er mit dem Publikum zu teilen wünscht. Sagt er jedenfalls ungefähr so.