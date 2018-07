Inhalt Seite 1 — „Ohne uns” sagen die Frauen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am Rande habe ich das ja wohl gehört“, „Na, was ist denn das?“ „Ach ja, in der Mensa unterhielten sie sich heute darüber“ – „Mir ganz neu“, die Antworten glichen sich, und Peter Stahles Befürchtung bestätigte sich, der seinen Artikel in der letzten Nummer der ZEIT „Die Blitzmädel gehen um“, mit den Sätzen schloß: Aber die Bürgerin in der Bundesrepublik? Weiß sie eigentlich, was auf sie zukommt? Ob man junge Frauen, Mädchen oder ältere Frauen fragte, man provozierte zuallererst ein etwas fassungsloses Staunen: „Wie denken Sie über die gesetzliche Dienstpflicht für Frauen?“ Oder: „Der Verteidigungsminister möchte im ‚Verteidgungsfall‘ auch Frauen zu bestimmten Diensten verpflichten können, was halten Sie davon?“

Kopfschütteln, Hochziehen der Augenbrauen, nachdenklich Veranlagte legten die Stirn in Falten, andere lächelten gequält. Das Gespenst des Blitzmädels weckt keinen mehr aus dem Schlaf, keine Flakhelferin belastet mehr das Gedächtnis, die Hilfsschaffnerin oder Feuerlöscherin, ja, sie gab es wohl...

Es mußte erst erklärt werden, worum es geht: Notstandspaket, Gesetz über den Zivildienst im Verteidigungsfall, wonach nicht nur Männer, sondern auch Frauen vom 18. bis 55. Lebensjahr zu Dienstleistungen verpflichtet werden können. Übungen in Friedenszeiten, „Erstausbildung“ bis zu vier Wochen.

Nun dämmerte es nicht gerade, aber die Reaktionen darauf kamen spontan. Sie waren zwar nicht durchdacht, denn wie gesagt, zu einer die Frauen berührenden Frage war die Frage noch nie geworden.

„Also, ich bin strikte dagegen“, erklärte eine 25jährige Sekretärin. Da sie nicht viel von der Bundeswehr hält, nimmt es nicht wunder, wenn sie auch gegen das Mädchen in Uniform ist, auch wenn die Uniform keine rechte ist oder einen zivilen Zuschnitt hat. „Ja, aber wenn Ihre Stadt möglicherweise bombardiert. wird, wenn...“ „Ist ja ganz klar, daß man dann hilft und einspringt. Aber das geht doch auch unorganisiert. Regelt man die Einsätze jetzt schon, erfaßt man die Frauen, gibt man allem doch ein solches Gewicht, der Bundeswehr, einem möglichen Krieg ...“

Auch die Studentin der Pädagogik, zur Kinderliebe erzogen, findet es greulich, organisiert, erfaßt oder herangezogen zu werden. „Wenn Not am Mann ist, wird die Frau schon einspringen, aber das braucht ihr doch nicht der Staat vorzuschreiben.“ Auch der zaghafte Hinweis auf ihre fünf Brüder, potentielle Kandidaten der Bundeswehr, vermag ihre Ruhe nicht zu erschüttern. „Ja, gerade deshalb, da bin ich dann doch zu Hause viel wichtiger, dann muß ich doch meinen Schwägerinnen helfen, die haben viele Kinder. Tante zu sein, ist auch eine Verpflichtung.“

Frau P. ist Hausfrau, sie hat zwei Söhne und der Gedanke, „Blitzmädel“ spielen zu müssen, ist ihr grauenhaft. Denn sie hat noch Erinnerungen. Selbst einmal spielte sie die Rolle. Nein, noch einmal möchte sie sie nicht spielen. „Ich bin für meine Kinder da und damit basta.“