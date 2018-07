Demokraten und freiheitlich gesinnte Leute sagen, alles sei in Gefahr, sobald der deutsche militärische „Apparat“ wieder anlaufe. Hat das Parlament kein Vertrauen zu sich selber, daß es befürchtet, ein von ihm – und von der parlamentarisch kontrollierten Exekutive – gemeinsam geschaffenes Instrument könne allein schon durch seine Existenz alles Freiheitliche in Frage stellen? Dabei gibt es doch nur die eine Gefahr: daß die Armee – weil sie von den in Minderwertigkeitsvorstellungen befangenen 150prozentigen Zivildemokraten dauernd abgelehnt, beargwöhnt und als gefährliches zerstörerisches Element diffamiert wird – gerade deshalb in eine geistige und gesellschaftliche Isolierung hineingerät. Georg Kessel