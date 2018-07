Die Eskimos haben einen Gebrauchsgegenstand, der ihren Lebensverhältnissen gut angepaßt ist: eine Schlaftasche aus Tierpelzen, in der die ganze Sippe (durchschnittlich zehn Leute) für die Nacht Platz hat. Dort drin liegen Schwiegergroßmutter, Vetter, Base und Enkelkind, wenn der Polarsturm ums Iglu heult.

Solche ungezwungenen Gebrauchsgegenstände gibt’s bis jetzt bei uns nicht, und der Pelzhandel müßte, wenn er Sippen-Schlafsäcke zur neuen Mode machen wollte, mit einem gut angelegten Reklamefeldzug einige unserer Lebensgewohnheiten andern.

Etwas anderes wurde ohne Reklamefeldzug, ganz einfach mit Steuergeldern und Spenden urd mit den besten Absichten eingeführt: das Doppelzimmer im Studentenwohnheim (natürlich, bitte schön, mit der herkömmlichen Geschlechtertrennung). In den vier neuen Wohnheimen in Heidelberg am Klausenpfad haust etwa die Hälfte der achthundert Studenten und Studentinnen in Doppelzimmern.

Dafür gibt’s gute Gründe. Es ist Geld und Platz gespart, und man gibt den Studenten Gelegenheit, ihre Erziehung in Sachen Rücksichtnahme und Anpassungsfähigkeit zu vertiefen.

Außerdem können auf diese Weise die ausländischen Kommilitonen Deutschland und seine Bewohner besser kennenlernen: Wie lange wälzt sich der Deutsche durchschnittlich, bis er einschläft? Wie schnarcht der Deutsche? Wann hört er am liebsten Radio, und wie hat er’s mit dem Zähneputzen?

In der alten Idee der „Studentenbude“ waren einige kräftigende Widerwärtigkeiten enthalten, die es zu ertragen galt: eine Wirtin, die um 23 Uhr die Sicherung ’rausschraubt, Waschwasser, das im Winter auf der Waschkommode gefriert, und ein Ofen, der Kohlen frißt, ohne ausreichend zu wärmen.

Diese „klassischen“ Kümmernisse gibt’s in den neuen Studentenwohnheimen nicht; die Erbauer haben jedoch mit ihrem Doppelzimmer-Trick ohne große Umstände neue geschaffen. Der Qualmempfindliche bekommt einen starken Raucher, der Nachtarbeiter einen entschlossenen Frühaufsteher, der konzentriert und still arbeitende Streber eine Stimmungskanone mit großem Freundeskreis und der geruchsempfindliche Säuberling ein herzliches, fröhliches Stinktier als Sozius auf die Bude. Manfred Schwegler