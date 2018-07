Inhalt Seite 1 — Steht die Macht im Zentrum? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Georges Burdeau: Einführung in die politische Wissenschaft; Verlag Hermann Luchterhand, Neuwied. 488 Seiten, 36,– DM.

Während sich eine Reihe deutscher Politologen gerade anschickt, ihre Wissenschaft nicht mehr als empirische, sondern als normative zu begreifen und sie auffordert, von der Wirklichkeitsbeschreibung zur Wirklichkeitsbeurteilung vorzudringen, wird dem deutschen Publikum eine französische „Einführung in die politische Wissenschaft“ vorgelegt, die in allen wesentlichen Aussagen in Gegnerschaft zur neueren Lehre unseres Landes tritt.

Das Werk Georges Burdeaus, für den Unterrichtsgebrauch an den französischen Rechtsfakultäten bestimmt, stellt der politischen Wissenschaft die Aufgabe, die politische Wirklichkeit vollständig und verbindlich zu beschreiben und zu erklären, mit den anspruchsvolleren Worten des Autors: eine systematische Theorie der politischen Wirklichkeit zu entwerfen. Dabei kann ihn nicht der Vorwurf treffen, ein vordergründiges Bild von politischer Wirklichkeit zu haben. Burdeau geht von der Beobachtung aus, daß politische Macht, zumindest in der Verkündung nach außen, nie um ihrer selbst willen, sondern als notwendiges Mittel, hinter der Macht liegende Ziele zu verwirklichen, angestrebt wird. Die jeweilige Machtrechtfertigung gibt dem Machtstreben erst die Erfolgsaussicht. Er schließt daraus, daß im Bereich des Politischen weniger die rohe Tatsache Bedeutung hat, als vielmehr die Vorstellung, die sich die Menschen vom Tatsächlichen machen. Politische Wirklichkeit umgreift für ihn das Bewußtsein der Menschen vom Wirklichen und den sittlichen Anspruch, unter den sie es stellen.

Burdeau weiß also, daß er eine halbe Politikwissenschaft betriebe, wenn er die herrschenden Bewußtseinsinhalte und Zielvorstellungen nicht in die wissenschaftliche Betrachtung der Politik einbezöge. Die Weise aber, in der er es tut, trennt ihn grundsätzlich von den Reformbestrebungen in der deutschen Politologie. Hier beginnt sich die Auffassung Raum zu verschaffen, daß es die oberste Aufgabe der politischen Wissenschaft sein müßte zu bestimmen, was der Zweck politischer Einheiten und politischen Handelns sei, um so einen. Maßstab aufzurichten, der es erlaubte, die umlaufenden Konzeptionen vom gemeinen Wohl kritisch zu beurteilen; Burdeau beurteilt nirgends (wenn die – nicht immer gelungene – Übersetzung hin und wieder mißverständlich dieses Wort verwendet, so hat es den Sinn von einordnen, klassifizieren).

Er kümmert sich um politische Zwecksetzungen, Vorstellungen vom Gemeinwohl nur, soweit sie unentbehrlich für eine adäquate Erklärung der politischen Wirklichkeit sind. Das heißt, daß er sie analysiert und ihre wirkliche und künftig zu erwartende Bedeutung für Zustände und Bewegungen im politischen Raum feststellt, also auch ihre Konsequenzen ins Bewußtsein hebt, nicht jedoch kritisch zu ihnen Stellung nimmt. Mit anderen Worten: er behandelt sie als Wirkfaktoren, als soziale Tatsachen; als Werte hingegen, ihrem Inhalt nach, gehen sie ihn nichts an. Die Frage nach Gut und Böse, Wert und Unwert der politischen Ziele mag sich der Philosoph stellen; dem Wissenschaftler sind sie gleichgültig. Wertentscheidungen gelten als Glaubenssache, subjektive Vorzugsakte, für die Wissenschaft nicht zuständig ist. Damit entgeht die politische Wissenschaft Burdeaus zwar der Gefahr der Parteilichkeit, sie erstickt aber auch jedes Bemühen, auf die entscheidenden Fragen des menschlichen Zusammenlebens: die Fragen nach Staatszweck und Gemeinwohl, eine Antwort überhaupt nur zu suchen.

Wo die Werte politischen Handelns nicht als Werte, sondern nur als Tatsachen behandelt werden, wo also Ziele nicht in ihrer Zielhaftigkeit gesehen werden dürfen, endet die Wissenschaft – obwohl sie die Finalität alles Politischen erkannt hatte – schließlich doch wieder am Mittel, bleibt kausal. Burdeau entgeht diesem Zwang nicht. Auch er kommt dazu, ins Zentrum der politischen Wissenschaft die Macht zu stellen. Machtlagen, Über- und Unterordnungen, ihre Gründe, ihre Formen, ihre Wandlungen sind der Gegenstand seiner Politikwissenschaft. In der Macht glaubt er den Kitt gefunden zu haben, der es ermöglicht, die Teilbilder von Wirklichkeit, welche die übrigen Sozialwissenschaften der Politologie anliefern, zusammenzufügen; sie bildet den Bezugspunkt, mit dessen Hilfe die Politologie ihrer Bestimmung, sammelnde und ordnende, wie Burdeau es nennt: synthetische Wissenschaft zu sein, erst nachkommen kann.

Demgegenüber ist nicht ohne Grund angezweifelt worden, ob ein so unspezifischer, in allen Lebensbereichen, auch den privatesten, anzutreffender Begriff wie der der Macht überhaupt geeignet ist, die Zentralkategorie der politischen Wissenschaft zu bilden. Überdies liegt die Befürchtung nahe, daß der Politologe, der sich bedingungslos auf die Machtbetrachtung einläßt, bald in die Rolle des Statistikers gedrängt sein wird, der unablässig mit angespitztem Bleistift registrierend wechselnden Machtlagen nacheilt. Wenn Burdeau dennoch daran festhält, ein gültiges Gesamtbild der politischen Wirklichkeit zu schaffen, muß er auf gewisse unwandelbare Konstanten in der Politik vertrauen. Er bestätigt diese Vermutung mit den Worten, die Chance einer Wissenschaft liege in der Existenz von Gesetzen, und hofft, daß es der politischen Wissenschaft eines Tages gelingen werde, in den Ursachen und Wirkungen der Machtprozesse Gesetzmäßigkeiten, ähnlich denen natürlicher Abläufe, zu entdecken.