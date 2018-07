Inhalt Seite 1 — Sternenbanner über Australien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vierzig Kilometer südlich vom Wendekreis des Steinbocks liegt an Australiens brandurgsreicher Ostküste das schläfrige Städtchen GhdEinwohner von der einzigen wirtschaftlichen Einrichtung des Ortes ab, von dem wunderbaren Naturhafen, über den jährlich der Export Tausender von Tonnen Kohle, Weizen und Flesch gingen.

Die Ruhe von Gladstone wurde jetzt aufgeschreckt durch einen Trupp von 30 Arbeitern, die mit einem Arsenal von Zerstörungsapparaten wie Preßlufthämmern, Motorsägen und Sprengstoffkapseln anfingen, das Baugelände für das größte Aluminiumwerk der Welt herzurichten. Nach seiner Fertigstellung im Jahre 1967 soll das Werk jährlich mehr als 600 000 Tomen Aluminium ausstoßen.

Obwohl Gladstone fast 20000 Kilometer von mutwerk unter einer Flagge arbeitet, die den isc es ein Unternehmen made in USA, Die Bausumme von 112 Millionen Dollar wird bis auf den letzten Heller von einer Gruppe amerikanischer Banken aufgebracht, an deren Spitze die steht Über die Hälfte der Produktion wird ron einem amerikanischen Unternehmen abgenommen werden, von der Kaiser Aluminium & "Man spricht heute von einer amerikanischen Invasion", sagt Gladstones Bürgermeister, Bill diese Invasion für die Stadt nur Gutes beceuten " Wie der europäische Kontinent, ist auch der an Industrie noch arme fünfte Erdteil nach dem Zweiten Weltkrieg ein Tummelplatz amerikanischer Konzerne geworden. Das wirtschaftl ehe Kräftefeld Australiens — einst allein von den traditionellen Bindungen an das britische Commonwealth bestimmt — wird heute in ganz erheblichem Maße von dem amerikanischen Expansionsdrang und der aufstrebenden Wirtschaft Japans beeinflußt.

Trotz seiner Größe ist das Gladstoner Werk nur ein kleiner Teil der enormen amerikanischen Investitionen in Australien. Jede Woche fließen rund 4 Millionen Dollar amerikanisches Kapital in den knapp acht Millionen Quadratkilometer großen Kontinent, angelockt von den 11 Milliarden Dollar, die die 10 7 Millionen Einwohner des Landes jährlich ausgeben, und von den ungeheuren Bodenschätzen. Bekannt sind heute Reserven von 30 Milliarden Tonnen Kohle, 15 Milliarden Tonnen Eisenerz und 2 Milliarden Tonnen Bauxit, dem Rohstoff für Aluminium. Noch erinnert vieles an das alte England. Bei einem Klubdinner bringen die Gentlemen würdevoll einen Toast auf die Königin aus, gefahren wird auf der linken Straßenseite, und die Teezeit hat für alle Klassen noch rituellen Charakter. Doch das Bild wandelt sich, und immer stärker nimmt sich Australien die USA als Vorbild. Enthusiastisch begrüßten die Australier den Gartengrill, ein Gerät, das ihnen bei dem milden Klima das ganze Jahr gute Dienste tut — und den Ratenkauf, der hier früher wenig geschätzt war. In den großen Städten des Südostens beweisen Parkuhren und Zonen, aus denen parkende Autos abgeschleppt werden, daß selbst in diesem dünnbesiedelten Land — 1 4 Einwohner je Quadratkilometer — nicht überall genügend Raum ist. Die Hälfte des Fernsehprogramms kommt aus den USA, und mit den Amerikanern (aber auch mit den Westdeutschen) teilen die Australier die Vorliebe für Bier und Scotch Whisky.

Australien ist aber auch immer noch das Land unberührter Gebirge und weiter Einöden. Zwischen der Ostküste und dem Indischen Ozean im Westen liegen zweieinhalbtausend Kilometer Straßen- und flußloses Land. Doch sogar das zeitlose Schweigen dieser Gebiete wird heute von den Hämmern der Geologen, den Drillbohrern der Bergleute und den Bulldozern der Dammbauer gebrochen "Es ist Wie in Amerika in Manager auf Erkundungsfahrt in Australien. Im Laufe der Zeit haben die Amerikaner insgesamt immerhin schon 1 2 Milliarden Dollar in Australien investiert, über die Hälfte davon in den vergangenen fünf Jahren. Hier einige Beispiele aus der letzten Zeit: ® In den geschäftigen Städten des Südostens entstanden Fabriken und Bürohäuser für so angesehene Firmen wie H. J. Heinz Co (Lebensmittel), Coca Cola Co, Eastman Kodak Co (Photo), American Cyanamid Co (Chemie), Borg Warner Corp (Getriebe), Schering Corp (Chemie), International Business Machines Corp (Elektronik), Crane Co , Merck & Co (Chemie), Campbell Soup Co. und General Food Corp (Lebensmittel). Viele Millionen Dollar steckt die Standard Oil of New Jersey und Gulf Oil in die ölsuche entlang des Graet Barrier Reef an der Ostküste, während die Union Oil of California 40 Prozent des Moonie ölfeldes besitzt, des größten Ölvorkommens auf dem Kontinent. Die drei großen Automobilfabriken der Staaten — General Motors, Ford und Chrysler — bauen ihre Position aus. General Motors hat einen Drei Jahres Plan mit Investitionen von 94 Millionen Dollar begonnen, Ford gab seit 1961 schon 66 Millionen Dollar aus und Chrysler 70 Millionen.

Australiens lange verschlossene Rohstofflager wurden geöffnet. Seit 1961 jenes Gesetz gemildert wurde, das die Ausfuhr von Eisenerz blockierte, hat ein Ansturm amerikanischer Unternehmen eingesetzt, um diese Vorkommen zu fördern und auch zu verarbeiten. Das gleiche gilt für die Bauxitlager an der Küste des Golfs von Carpentaria, die zu den größten der Welt gehören.

"Alles in allem kann man das nur eine sehr Stürmische Hochzeit zwischen amerikanischem Kapital und Australiens mächtigen Naturschätzen nennen", meinte H. C. Menzies, ein Vetter des Premierministers und Australiens Handelsbevollmächtigter in New York "Das einzige, was mich daran erstaunt, ist die Tatsache, daß es nicht eher geschah " Auf der Seite der Konsumenten ist es der Automarkt, der jetzt die Maßstäbe setzt, ein Markt von 400 000 Wagen jährlich. General Motors, mit 46 Prozent den Markt beherrschend, rüstet sich, die Produktion um ein Viertel zu erhöhen.