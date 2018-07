Inhalt Seite 1 — Telemedizinische Kollegs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Georg Schreiber

Soll man Ärzten ein eigenes Fernsehprogramm ins Wohnzimmer liefern?

Nach dem Abendessen ein Tele-Fortbildungs-Dessert in Diagnostik und Therapie? Einen Repetierkurs in Pharmakologie? Einen Nebenwirkungs-Warndienst? Neueste Labortricks oder Tips für erste Hilfe beim Herzinfarkt? Einen Sonder-Service in Krebs-Prophylaxe? Kurz: medizinische Fach-Fortbildung bei Zigarren und Wein in trauter Familien-Bildschirmrunde?

Jedenfalls hat sich ein deutscher Sender jüngst dafür entschieden: der Westdeutsche Rundfunk bastelt auf Geheiß seines Intendanten an einer Informations-Sendereihe für Ärzte. Anerkannte Fachleute sind bereits als Planer, Drehbuchautoren und Produktionsberater verpflichtet.

Was Intendant Klaus von Bismarck hier in Szene setzen möchte, ist ein Novum für Deutschland und Europa. Sein medizinischer Dienstplan fand allerdings in ärztlichen Führungskreisen bislang nur wenig Beifall.

Bedenken äußerte die Bundesärztekammer: Bildschirm-Demonstrationen für Ärzte, die jede Putzfrau mitansehen könne, seien gefährlich und problematisch. Nach jeder Sendung werde man eine Flut von eingebildeten Zuschauer-Krankheiten erleben, und die Neigung zur Selbstbehandlung würde sich unheilvoll ausbreiten.

Bedenken meldeten auch wissenschaftliche Zeitschriften an. Ganz offenbar wittern sie im Fernsehen eine störende Konkurrenz. Die ärztliche Fachpresse fürchtet wohl um den Rest ihrer spärlichen Beachtung, die sie heute noch findet.