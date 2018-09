Inhalt Seite 1 — Der Tiger ist im Klavierzimmer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von German Kratochwil

Ein Neger, der nackt durch den Korridor taumelt und das Hotel in Brand steckt; ein Sensibler, der Omar Chayjam liebt und Marihuana raucht; ein Besessener, der 1954, ein Jahr vor seinem frühen Tod, schreibt: „Hör die Worte! Nicht die Doktrinen! Hör die Predigt, nicht die Theorie. Tod ist eine dringende Sache. Mein Feuer ist unlöschbar“; ein jazzman, dessen „takes“ auf dem Altsaxophon so klingen, als spielte ein Gott – das war Charlie Parker, und das war er natürlich auch nicht. Denn wenn einer so über das Mittelmaß von psychischer Verstrickung und Leistung hinauslebt, dann wird er für die anderen unheimlich; um ihn nicht zu verlieren, deuten sie hastig Symbole in sein Treiben, das sie beunruhigt und beschämt. So läßt er sich einordnen und tut etwas für ihr Weltbild, für ihre modernen Mythen, für ihre religiösen Bedürfnisse und für die Musikgeschichte. Was einer ist, wird schon zu Lebzeiten legendär, und die Zeit kommt, da er seiner symbolträchtigen Gestalt mehr im Weg steht, als er ihr nützen kann. Sein Tod wird erwartet wie der Punkt nach einem langen Satz. Unpopulär und einsam zu sein, das mag ihn entmutigen; seine Volkstümlichkeit jedoch kostet ihn das Leben. Die längste und beste Erzählung in dem Band des Argentiniers

Julio Cortázar: „Das besetzte Haus“, Erzählungen, aus dem Spanischen von Edith Aron; Luchterhand Verlag, Neuwied;252S., 16,80 DM

ist in memoriam Ch. P. geschrieben. Johnny (Charlie) wird als Lebender schon auf der ersten Seite der Geschichte in einen schmuddeligen Sessel gezwängt, und nicht eher wird von ihm abgelassen, bis er seziert ist. Was verrät eine Gegenüberstellung dieser Erzählung mit den sieben anderen des Buches und die Gegenüberstellung Johnnys mit dem als Jazzkritiker Bruno auftretenden Erzähler?

Zuerst die Verwandlung eines lateinamerikanischen Schriftstellers. Julio Cortázar ist zwar 1914 in Argentinien geboren, doch in Buenos Aires begann man sich erst für ihn zu interessieren, als seine Erzählung „Die Nacht mit dem Mund nach oben“ in einer Anthologie du Fantastique stand, die Roger Caillois in Frankreich herausgegeben hatte. Dazu kam noch, daß die Geschichte von dem Gefangenen, der von den Azteken geopfert wird und sich, vorausträumend, als verunglückter Motorradfahrer das träumen sieht, was jetzt zu seinem Tod führt, von dem Kritiker Jacques Sternberg besonders gelobt wurde. Cortázar war also in Paris zum beachtenswerten Autor avanciert, und da er dort ansässig ist und als Übersetzer bei der ÜNESCO arbeitet, wurde er in Argentinien wie ein ausländischer Schriftsteller aufgenommen. Ferne und Unabhängigkeit ließen Cortázar des öfteren unverbindlich phantasieren. Es sind dann kaum verschlüsselte Aussagen über etwas Bedeutsames. Darin unterscheiden sich auch Cortázar und andere von Borges, mit dem sie von ordnungsliebenden Kritikern gern in einem Atemzug genannt werden.

Der unsichtbare Tiger in einem alten Estancia-Haus, der bald im Eßzimmer sein soll, bald im Garten, bald im Klavierzimmer, wird von einem Kind für einen Strafvollzug an einem störenden Dritten in einer Ehe eingespannt („Bestiarium“). Zwischen rätselhaften mexikanischen Amphibien und einem von den goldäugigen Kaltblütlern faszinierten Herrn findet eine umständliche Metempsychose statt („Axolotl“). Es sind Vorgänge, die zwar die tiefsinnigsten Deutungen vertragen, sich aber am besten lesen, wenn man sich am Einfall und am Vortrag einfach erfreut.

In der Erzählung „Der Verfolger – In memoriam Ch. P.“ ist dagegen von Phantastik und seltsamen Einfällen nur soviel vorhanden, als zum Leben des jazzman gehört. Mehrere Jahre liegen zwischen den anderen Arbeiten und dieser einen; ein „neuer“ Cortázar kündigte sich an, der später in zwei dicken Romanen – „Los premios“ (1960) und „Rayuela“ (1963) – in Lateinamerika zum Bestseller-Autor wurde. Er legt beunruhigende, erwägenswerte Erfahrungen und Probleme vor, in einer einfachen Prosa (die schon seine Erzählungen auszeichnet), durchzogen mit Ironie und in den Grenzen einer allgemein bekannten Wirklichkeit.