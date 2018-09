RADIO BREMEN

Sonntag, 18. Oktober, das Hörspiel

Wolfdietrich Schnurre meint mit seiner Friedhofsgroteske „Die Bekanntschaft“ (Gemeinschaftsproduktion der Sender RIAS Berlin, München und Bremen), in einer hoffnungslosen Welt sei am wenigsten hoffnungslos, was keine Hoffnung mehr vorspiegelt: der Tod, die exakte Funktion des Nichts, die zugleich Moral des Universums ist. Diese verkörpert der Friedhofsinspektor Schnittke („Es ist ein Schnitter, der heißt Tod ...“).

Wenn die ledige Kindsmutter Anni (Gisela Stein) mit dem Konditor Metzlaff (Horst Bollmann) während des Begräbnisses von dessen Frau anbändelt, weil sie ihr totes Siebenmonatskind nicht anders unter die Erde bringen kann, als daß es der leibesfülligen Verblichenen in ihren geräumigen Sarg beigegeben wird, so verrät dieser Einfall Schnurres oft bewiesene Begabung zu einem hintersinnig karikierenden Realismus. Dann spinnt sich zwischen Metzlaff und Anni eine Witwe-von-Ephesus-Geschichte an. Hätte das Hörspiel geendet, als sich das durchfrorene Pärchen bei seelischer Annäherung mittels zweier starker Grogs doch wieder irdischen Hoffnungen zuwendet, so wäre eine stilistische Einheit entstanden. Aber dann kam, ganz unnötig, noch der Grabsteinkauf als Anlaß für pathetische Äußerungen, und die am Skurrilen vorbeijonglierende Komposition geriet ins Rutschen.

Ludwig Cremer als Regisseur hätte es dem Hörer leichter gemacht, das Motiv zu verdauen, wenn er Leopold Rudolf in der wichtigen Rolle des Friedhofsinspekteurs mehr Understatement zugebilligt hätte. W. A. K.