Von Rochus Spiecker

Der Beginn der dritten Session des II. Vatikanischen Konzils schien einen ruhigen Ablauf dieser Sitzungsperiode anzukündigen. Als aber die Behandlung der Judenfrage wieder aufgenommen wurde, änderte sich die Situation schlagartig. Gegensätzliche Auffassungen der Konzilsväter führten zu Spannungen, die wiederum gewisse taktische Manöver auslösten. Die Weltöffentlichkeit reagierte verständlicherweise mit erhöhter Aufmerksamkeit.

Weshalb befaßt sich das Konzil mit der Judenfrage?

Sobald heute von „Judenfrage“ die Rede ist, denkt jeder zunächst an die grausame Verfolgung der jüngsten Vergangenheit oder an den Vorwurf, der offizielle Katholizismus habe sich damals zu schwach gezeigt, oder an die Probleme, die um den jungen Staat Israel aufgekommen sind. Diese Faktoren spielen zwar – wie noch zu zeigen sein wird – in die Fragestellung des Konzils hinein, kennzeichnen aber nicht den Ansatz. Denn dieser ist theologisch-biblischer Natur.

Wenn sich das Konzil um eine gerechte Beurteilung und gewissermaßen um eine „Rehabilitierung“ der Juden bemüht, so muß es sich mit folgenden Fragen befassen, die – kurzgefaßt – lauten: „Ist das jüdische Volk insgesamt schuld am Tode Christi? Ist es womöglich gar als ‚gottesmörderisches Volk‘ zu bezeichnen?“ – „Ist das jüdische Volk seitdem nicht mehr das auserwählte, sondern von Gott verworfen?“

Der hier unterstellte ungeheuerliche Vorwurf war niemals offizielle Lehre der Kirche. Er kann sich jedoch auf eine beharrliche Strömung der Tradition im christlichen Raum berufen: angefangen von einigen Aussagen antiker Väter bis zu einer gewissen, leider auch heute nicht selten üblichen Praxis des Religionsunterrichtes.

Damit drängt sich unwillkürlich die Frage auf, ob der christlich motivierte Antijudaismus und der rassisch begründete Antisemitismus ursächlich zusammenhängen.