Inhalt Seite 1 — Die Menschenwürde im Strafrecht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Richard Schmid

Grundgesetz und Strafgesetzgebung von Andreas Hamann; Verlag Luchterhand, Neuwied, 1963; 89 Seiten, 9,80 DM.

Dr. Andreas Hamann, bekannter Staatsrechtler und Kommentator des Grundgesetzes, kürzlich viel zu früh verstorben, hat als seine letzte größere Arbeit eine Durchleuchtung unseres Strafrechts auf seine Verfassungsmäßigkeit unternommen; und zwar sowohl des geltenden Gesetzes wie des dem Bundestag vorliegenden Strafgesetzentwurfs (E 1962). Es gibt keine instruktivere Verfassungs- und Staatsbürgerkunde, als Einzelheiten und konkrete Beispiele aus unserem Rechtsleben unter den Gesichtspunkten der Verfassung, vor allem dem der Grundrechte, zu durchdenken. Etwa: Wie wirkt auf einzelne Strafgesetze der fundamentale Satz des Grundgesetzes, daß eine Tat nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde (Artikel 103, Absatz 2).

Man ist sich darin einig, daß damit nicht nur die zeitliche Reihenfolge gemeint ist, sondern daß der Tatbestand des Strafgesetzes bestimmt, also deutlich begrenzt sein muß. Mit der Folge, daß Generalklauseln in Strafgesetzen in der Regel nicht zulässig sind, keinesfalls dann, wenn kein allgemeiner Konsens über ihre Bedeutung besteht.

Hamann ist hier strenger als das Bundesverfassungsgericht, das allgemeine Begriffe zulassen will, weil der Gesetzgeber ohne sie „der Vielgestaltigkeit des Lebens nicht Rechnung tragen“ könne. Die Frage ist zur Zeit akut wegen des noch schwebenden Falles Dohrn, wo die Bestrafung der Sterilisation mit Einwilligung darauf gestützt ist, daß die Tat „trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt“. Sind „die guten Sitten“ ein Begriff, der zur Begrenzung eines Straftatbestandes taugt? Hamann verneint es. Ebenso unbestimmt ist übrigens der Begriff der „Verwerflichkeit“, den der E 1962 in Paragraph 152 an seine Stelle setzen will.

Weitere Beispiele: Wie steht es mit den „Maßregeln der Sicherung und Besserung“, den sogenannten Maßnahmen, die E 1962 noch weiter ausbauen will, zum Beispiel Sicherungsverwahrung, Arbeitshaus, Berufsverbot, Führerscheinentzug? Sind dies nicht in Wirklichkeit Strafen? Soweit sie es sind – bei einem Teil wird es bejaht –, bezweifelt Hamann ihre Verfassungsmäßigkeit. Er wendet sich auch mit Recht bei den Bewährungsauflagen gegen ein freies „Erfindungsrecht“ des Richters. Mit solch frei geschöpften Auflagen werden zuweilen bei allem erzieherischen Wohlwollen wichtige Grundrechte verletzt; wobei aber zu bedenken ist, daß nicht das freie Ermessen des Richters, sondern .seine Anwendung im Einzelfall die Verfassung verletzt.

Einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz sieht Hamann in dem ungleichen Schutz der Religionsgesellschaften gegen Beschimpfung. Im geltenden Recht sind bekanntlich nur die „christlichen Kirchen und die im Staat bestehenden Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts“, geschützt. Der E 1962 will nur „die im Inland bestehenden Kirchen oder Religionsgesellschaften“ schützen. Warum nur diese? Sind die Gefühle des inländischen Angehörigen einer ausländischen Religipnsgesellschaft nicht ebenso schützenswert? Die Frage wäre allerdings gelöst, wenn man auf diesen problematischen Sonderschutz überhaupt verzichtete.