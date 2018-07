Inhalt Seite 1 — Die roten Doppelkönige Seite 2 Auf einer Seite lesen

sten westlichen Diplomaten, die Breschnew kennen, widerspricht dem allerdings. Sie charakterisieren den neuen Parteisekretär als einen intelligenten Mann, der Autorität ausstrahlt und der das Zeug zu einem populären und starken Führer hat.

Breschnew verdankt seine Karriere der Gunst seinem ehemaligen Gönner gemein. Er ist weniger impulsiv als sein Vorgänger, und er hat eine Abneigung gegen große Worte. Ein westlicher Beobachter, der Breschnew seit rund zehn Jahren kennt, sieht in ihm den politischen "Ingenieur": schtschow legt Breschnew viel Wert auf seine Kleidung, hat eine Schwäche für westliche Anzüge, italienische Krawatten und Seidenhemden. Er läßt sich gelegentlich maniküren und das angegraute, volle Haar tönen.

Bei seinen häufigen Reisen ins Ausland gibt er sich hart, asketisch und geschäftig. Zu Hause dagegen ist er ein guter Gesellschafter, der immer zu Spaßen aufgelegt ist, den Genossen jovial auf die Schulter klopft und gern aus dem Stegreif Monologe hält — solange ihm nur irgend jemand zuhört. Der neue Parteichef gibt viel auf gesellschaftliche Umgangsformen. Beim jährlichen Kreml Ball am 7. November ist er stets einer der ersten auf dem Tanzparkett. Kürzlich begrüßte er Lotte Ulbricht auf dem Moskauer Flugplatz mit einem formvollendeten Handkuß. Er trinkt gern, auch auf diplomatischen Empfängen, und wirkt zu vorgerückter Stunde bisweilen ein wenig angeheitert. In seiner Freizeit erholt sich Breschnew beim Jagen, Schwimmen und als Fußballzuschauer. Er sammelt alte Uhren und ist ein leidenschaftlicher Amateur Ornithologe. Es heißt, er besitze die kostbarste Sammlung lebender Vögel in Moskau.

Sein Herz freilich gehört seiner Tochter Galina, die ihn häufig auf seinen Auslandsreisen begleitet und davon träumt, Filmschauspielerin zu werden. Ein Traum, dessen Erfüllung seit zwei Wochen wahrscheinlicher geworden sein mag.

All dies verrät wenig von der proletarischen Herkunft Breschnews, Er wurde als Sohn eines Arbeiters 1906 in der kleinen ukrainischen Stadt Kamenskoe geboren und begann schon als Fünfzehnjähriger in einem Stahlwerk zu arbeiten. Dann entdeckte er sein Interesse für die Agrarwissenschaft, besuchte eine Landwirtschaftsschule und wurde schließlich Mitglied des Gebiets Landwirtschaftsrats für den Ural.

Zu jener Zeit hatte gerade der erste Fünfjahresplan begonnen. Stalin mobilisierte ille Kräfte für die Industrialisierung des Landes und Leonid Breschnew verstand die Zeichen der Zeit. Er kehrte in seine Heimatstadt zurück, bestand das Ingenieurexamen, begann fünfundzwanzigjährig ein neues Studium am Institut für Hüttenwesen, um sich dann 1937 ganz der Parteiarbeit zu widmen. Schon 1938 war er Sekretär des Gebietsparteikomitees in Dnjepropetrowsk. Sein Vorgesetzter war ein gewisser Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, damals Erster Parteisekretär in der Ukraine.

Von nun an machte Breschnew Karriere im Windschatten Nikita Chruschtschows. Während des Krieges sorgte Chruschtschow dafür, daß sein Schützling als politischer Kommissar in seiner Nähe blieb. Der entscheidende Sprung nach oben gelang Breschnew noch im letzten Regierungsjahr Stalins. Im Oktober 1952 wurde er in das Zentralkomitee gewählt und gleich anschließend zum Sekretär des ZK ernannt. Stalins Tod setzte seiner Karriere jedoch zunächst ein Ende. Im Frühjahr 1953 verlor er seine Ämter wieder. 1954 schickte ihn Chruschtschow zur Bewährang nach Kasachstan. Er sollte hier das umstrittene Projekt der Neulandgewinnung durchführen. Regen kam Breschnew zu Hilfe, er konnte Rekordernten in den neuerschlossenen Getreidegebieten melden. Chruschtschow holte ihn nach zwei Jahren in die Hauptstadt zurück. Auch in Moskau war Breschnew ein treuer und nützlicher Diener seines Herrn. 1957 sah sich Chruschtschow der Opposition der Armee gegenüber, nachdem er den gefeierten Helden des Zweiten Weltkrieges, Marschall Georg? Schukyw, aus seinen Ämtern beseitigt hatte. Breschnew nutzte seine Popularität bei den Militärs und beschwichtigte die Generale. Der Kremlchef belohnte ihn reichlich: 1960 mit dem Amt des Staatsoberhauptes, 1963 mit der Wiedereinsetzung als Sekretär des ZK. Im vergangenen Sommer wurde Breschnew von seinen Repräsentationsaufgaben als Präsidiumsvorsitzender entbunden. Er sollte sich im ZK auf die Übernahme des Erbes Nikita Chruschtschows vorbereiten. Äußerlich wirkt Breschnew liebenswürdig und gelöst. Er repräsentiert eine neue Generation sowjetischer Führer — den "Kommunisten im grauen Flanell". Er ist vor allem ein ausgezeichneter Organisator, ein Technokrat, der die Säuberungen Stalins überlebte und in der vergleichsweise freieren Atmosphäre unter Chruschtschow aufstieg. Aber obgleich er nicht skrupellos genug scheint, um zu den Methoden des stalinistischen Terrors zurückzukehren, hatte er offensichtlich keine Skrupel, mitzuwirken beim Sturz des Mannes dem er seine Karriere verdankt. In dem Machtkampf, der nun wohl hinter den Kremlmauern ausgetragen wird, kann man damit rechnen, daß Breschnew rücksichtslos manövriert. Er kennt die verschlungenen Wege des Parteiapparates, die zur absoluten Macht führen. Noch aber teilt sich Breschnew mit einem anderen die beiden wichtigsten Staatsämter — mit Alexej Nikolajewitsch Kossygin.