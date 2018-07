Kultusminister Schütz hat recht: Wir brauchen eine Koordinierungsstelle für die Aufgaben der Forschung. Schon der Vorsprung des Auslandes in der Forschung zwingt uns dazu. Will man nicht sämtliche aus öffentlichen Mitteln subventionierten Forschungsstätten in einer zentralen Verwaltung betreuen, dann sollte man wenigstens eine Vereinbarung zwischen möglichst vielen Hochschulverwaltungen schaffen. Und die Deutsche Forschungsgemeinschaft müßte in diesem geistigen Verkehrsnetz noch mehr als bisher der „großartige Verschiebebahnhof“ sein, wie der Bundespräsident sie nannte.

Robert Strobel