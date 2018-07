Samuel Glasstone (Herausgeber): Die Wirkungen der Kernwaffen, Ausgearbeitet vom Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten; Carl Heymanns Verlag, Köln; 712 Seiten; 86,– DM.

Immer wieder hört man den Einwand, angesichts der alle Vorstellungsmöglichkeiten sprengenden Tötungskapazitäten der beiden Atomgiganten sei es für den Laien sinnlos geworden, sich für Einzelheiten des möglich gewordenen Massensterbens zu interessieren. Andererseits aber läßt sich die Auffassung vertreten, je ernst zu nehmender die Gegnerschaft gegen dieses Massensterben sei, desto unbeirrter müsse sie sich den grauenhaften Einzelheiten stellen, desto standhafter habe, sie den Anblick des Entsetzlichen auszuhalten.

Das hier angezeigte Buch käme einem solchen heroischen Informationsbedürfnis gerade recht. Es wendet sich „an Architekten, Ingenieure, Mediziner und an alle Stellen, die sich mit der Schutzplanung befassen, aber auch an den interessierten Laien“. Allein, im wissenschaftlich-vorurteilsfreien Blick schrumpft die Gorgo zu einem merkwürdig anämischen Wesen zusammen, weit entfernt davon, jene Wirkung hervorzurufen, die ihr nachgesagt wird.

„Der Zweck dieses Buches ist, die verschiedenen Formen der Energiefreimachung bei einer Kernexplosion zu beschreiben, ferner zu erklären, wie die Energie sich ausbreitet und welche Wirkung sie auf Menschen und Materialien ausübt.“ – Was sich hier in der Sprache schon verdünnt, verflüchtigt sich vollends in der exakten mathematischen Formel: Die entsetzlichste Wahrheit unserer Epoche hat sich der Sprache entzogen; eine Rückübersetzung des Abstrahierten in die Anschauung müßte in der ohnmächtigen Verharmlosung der Kolportage enden. Und so kommen in diesem auch wohl kaum die Sensationslüsternen auf ihre Kosten, sondern allein jene, die, im Besitz der Fakten und dennoch blind, illusionslos und dennoch vor dem Ungeheuerlichen nicht kapitulierend, sich einer Humanität der geringsten Erwartung verpflichten, einer vorsorgenden Menschlichkeit, die glaubt, 95 Millionen Opfer seien weniger als 100 Millionen.

Man wird in diesem Buch vergebens nach Voraussagen künftiger Atomkriege suchen. Weder will es Parolen für Anti-Atomtod-Kampagnen liefern noch jenen den Rücken stärken, die regierungsamtlich versichern, jeder habe eine Chance. Es geht zudem noch von der „idealen“ Voraussetzung einer jeweils einzigen Kernexplosion aus, eines Falles, der in keinem Zukunftskrieg je eintreten würde. Aber gerade in dieser Beschränkung liegt seine Ehrlichkeit: es sagt nur, was unwiderleglich bewiesen werden kann. Das ist freilich längst nicht mehr genug, und auch darauf weist es hin.

Angesichts von soviel stoischer Sachlichkeit wird man es empfindsameren Naturen nicht verübeln können, wenn sie sich ins Querulieren flüchten. So mag ihnen diese Sachlichkeit doch zu weit getrieben sein, wenn zuerst die „Energiefreisetzung“ auf „Menschen und Materialien“ untersucht werden sollte, die Reihenfolge aber schließlich umgekehrt ist, und auf 380 Seiten beschrieben wird, wie sich „gewerbliche und Verwaltungsbauten“, „Verkehrsmittel“, „Versorgungsleitungen“, „Fernmeldeverbindungen“, „Funk und Radar“ dabei verhalten, während für das, was dem Menschen dabei zustößt, weniger als ein Drittel dieser Seitenzahl übrigbleibt.

Die (anonymen) Verfasser dieses Buches würden einen solch unsachlichen Hinweis natürlich leicht zurückweisen können; hat man doch schließlich noch wenig Erfahrung darin, wie Atomwaffen auf den Menschen wirken – Gott sei Dank. Und wenn man des Menschen erst nahe des (übrigens vorzüglichen) Anhangs gedenkt, dann sicher nicht aus Herzlosigkeit, unterrichtet man ihn doch sogar darüber, wie er sich zu verhalten hat, wenn ein Unfall ihn mit einer zwar schon lädierten, aber immer noch tickenden Atombombe konfrontiert. Gerd Fuchs