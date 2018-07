Als sich vor hundert Jahren der Kölner Kaufmann Nikolaus August Otto und der Ingenieur Eugen Langen zum Bau eines Gasmotors zusammentaten, gründeten sie nicht nur die erste Motorenfabrik der Welt. Sie legten auch die Keimzelle für ein Unternehmen, das heute mit einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Mark zu den größten Gesellschaften der weiterverarbeitenden Industrie, also vor allem des Maschinen- und Motorenbaus zählt.

Namen verkörpern Geschichte. Dieser Ausspruch gilt auch für die heutige Klöckner-Humboldt-Deutz AG, die vor hundert Jahren N. A. Otto & Cie. firmierte. Schon acht Jahre nach der Gründung legte das Unternehmen seinen personenbezogenen Namen ab: Mit dem Beginn des serienmäßigen Motorenbaus und den Lieferungen in alle Erdteile heißt es fortan: „Gasmotorenfabrik Deutz AG.“ Zehn Jahre lang arbeitete hier Gottlieb Daimler, ehe er sich der Entwicklung des Kraftwagens widmete. Inzwischen gelang dem Firmengründer 1876 mit der Vollendung des Viertaktmotors die bahnbrechende Erfindung. Sie schuf nicht nur die Grundlage für die sich nunmehr rasch entwickelnde Motorentechnik der Welt, sondern auch die Expansion für das Werk. 1896 wird in Deutz die erste Grubenlokomotive, mit Verbrennungsmotor gebaut, wenige Jahre später die Fertigung von Schiffsmotoren aufgenommen.

Aber nicht nur die technisch-industriellen Leistungen waren es, die die Klöckner-Humboldt-Deutz AG – die heute 33 000 Mitarbeiter beschäftigt und in 135 Ländern der Erde vertreten ist – groß gemacht haben. Ebenso bedeutsame Akzente wurden durch die Schaffung des Konzerns gesetzt, durch eine sinnvolle und gezielte Ergänzung und Abrundung der ursprünglichen Interessen der Firmengründer.

Im Jahre 1921 kam die Motorenfabrik Oberursel dazu. Aus einer ursprünglichen Interessengemeinschaft mit der Maschinenbauanstalt Humboldt AG, Köln-Kalk, entstand 1930 die Humboldt-Deutzmotoren AG. Dieses Unternehmen erwarb 1936 die Lastkraftwagenfabrik C. D. Magnus AG in Ulm, eine der großen Stützen der heutigen Klöckner-Humboldt-Deutz.

Der Konzernausbau des Kölner Unternehmens trug nun bereits deutlich die Handschrift von Peter Klöckner, einem der großen, faszinierenden Industriellen in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Seit 1924 leitete er als Aufsichtsratsvorsitzender die Geschicke der Humboldt-Deutzmotoren AG. Der von ihm geschaffene Kohle-Stahl-Konzern fand hier die Abrundung nach der verarbeitenden Seite. 1938 wurde die wertvolle Verbindung zum Hause Klöckner durch einen Organvertrag mit der Klöckner-Werke AG vertieft. Die neue Firmenbezeichnung „Klöckner-Humboldt-Deutz AG“ macht die noch bestehenden Beziehungen deutlich.

Die Eingliederung der Deutzer Motorenfabrik in den Klöckner-Konzern war die Krönung des industriellen Lebenswerkes von Geheimrat Peter Klöckner. Durch den auch im Namen dokumentierten Einbau einer der größten deutschen Maschinenfabriken in seinen Konzern war der vertikale Aufbau von der Kohle bis zur fertigen Maschine vollendet. Nun stand Klöckner-Humboldt-Deutz AG in der ersten Reihe der deutschen Großindustrie. Nach dem durch den Ausgang des Ersten Weltkrieges verursachten Niedergang stellte Peter Klöckner das Werk Humboldt wieder auf eine gesunde Grundlage. Der Motorenfabrik eröffnete er durch den Anschluß des Werkes Ulm ein weites Arbeitsgebiet.

Peter Klöckner erlebte noch den Anfang des Zweiten Weltkrieges. Als er im Oktober 1940 starb, stand auch seinem Konzern ein ungewisses Schicksal bevor. Der von ihm zusammengefügte Organismus Deutz-Humboldt-Oberursel-Magirus bewies jedoch seine Lebenskraft in den Jahren des Neuaufbaus der deutschen Wirtschaft. Wenn das Unternehmen seine Weltgeltung wiedergewann, war das nicht zuletzt ein Verdienst der Männer an der Spitze, die seit Kriegsende das industrielle Erbe Peter Klöckners weiterführen: Dr. jur. Dr. phil. h.c. Günter Henle als Vorsitzender des Aufsichtsrates und Vorstandsvorsitzer Dr.-Ing. E. H. Heinrich Jakopp.

