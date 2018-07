Inhalt Seite 1 — Mit Worten läßt sichtrefflich streiten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn man den Satz liest, denkt man sich kaum noch etwas dabei: „Stabilität des Geldwertes muß für die deutsche Währungs- und Wirtschaftspolitik immer vorrangiges Ziel sein.“

Zu oft schon haben Verbraucher und Sparer dieses Bekenntnis vernommen. Trotzdem sind in den beiden vergangenen Jahren die Kosten für die Lebenshaltung jährlich um gut drei Prozent gestiegen. Und immer häufiger wird die Forderung laut, die europäische Integration sei wichtiger als das Festhalten an einer selbständigen, auf Preisstabilität gerichteten Wirtschaftspolitik.

Dennoch hatte das zitierte-Postulat dieser Tage eine besondere Bedeutung. Der Bundesverband des privaten Bankgewerbes hat es nicht zufällig in seinem Jahresbericht in den Vordergrund gestellt. Gerade neun Wochen ist es her, daß in der Öffentlichkeit Zweifel darüber aufkamen, ob die privaten Banken den Kampf um ein stabiles Preisniveau wirklich ernst nähmen. Denn plötzlich hatte ein Verbandssprecher wissen lassen, man werde gegebenenfalls aus dem Gremium austreten, das sich stets profiliert für die Erhaltung der Geldwertstabilität eingesetzt hat, der Gemeinschaft zum Schutz der deutschen Sparer. In diesem Kreis, in dem alle Gruppen des Kreditwesens und der Versicherungen vertreten sind, fühlten sich die privaten Banken isoliert und „überfahren“. Sie mißbilligten eine Formulierung im Rechenschaftsbericht der Gemeinschaft: Wenn die Preissteigerungen in unseren Nachbarländern so weitergehen, hatte es da geheißen, müsse die Regierung den „Wechselkursrelationen innerhalb der EWG ihre besondere Aufmerksamkeit widmen.“

Schon der Gedanke an eine zweite Aufwertung der deutschen Mark, die die Exporte verteuern und die Importe verbilligen würde, brachten die größten Finanziers der Industrie in Harnisch. Der Wechselkurs dürfe nicht Gegenstand konjunkturpolitischer Experimente sein, verkündeten sie. Und so schlimm sei es ja mit den Preissteigerungen nicht.

Stimmte schon die Diagnose des Bankenverbandes über die Konjunktur mit der der Gemeinschaft nicht überein, so kamen die Bankiers in der Therapie erst recht zu anderen Ergebnissen als die berufsmäßigen Mahner. – Kein Wunder, so raunte man sich zu. Müssen die Banken nicht die Interessen der Industrie vertreten? Schließlich würden sie ihre Kunden vor den Kopf stoßen, wenn sie eine Erschwerung der Exporte bejahten.

So kam die Interessenvertretung der Banken in eine schwierige Lage. Ein Austritt aus der Gemeinschaft mußte in der Öffentlichkeit unliebsames Aufsehen erregen, ein Dabeibleiben die Industrie verstimmen.

Was tat der Verband in diesem Dilemma? Er trat die Flucht nach vorn an. Auch er schrieb den Kampf um die Erhaltung des Geldwertes auf seine Fahne. Siehe oben!