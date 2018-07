Von Eka von Merveldt

Im Winter an den Sommer denken – das ist eine Eulenspiegelei der Phantasiebegabten: der Modeindustrie und ganz besonders der Berliner Durchreise. Aber es gibt noch mehr und gewichtigere Eulenspiegeleien in diesem unaufhörlichen Spiel der schönen Verwandlung: Während die Couturiers und Stoffcreateure in der Zukunft, leben, folgen die Frauen im allgemeinen und besonders die in der Bundesrepublik nur zögernd ihren Vorschlägen – bis auf die Vielgereisten und die vielgerühmten koketten Mädchen des deutschen „Fräuleinwunders“, die neugierig, orientiert und „modebewußt“ sind.

Das Beharrungsvermögen ist größer, als man denkt, und der umständliche Apparat immer noch schwerfällig: Vom Genieblitz in einem Pariser Salon bis zum Konfektionskostüm der Stapelware in einem kleinen Modegeschäft in Hummersen ist ein so weiter Weg, daß in der Regel zwei Jahre vergehen, bis diese inzwischen „ins Tragbare übersetzte“, vereinfachte, bieder und brav gewordene Modeware dort angekommen ist. Mode, ihrer Natur nach von morgen, ist dann manchmal schon von vorgestern.

In Modekreisen heißt es, vor allem die Einkäufer des Einzelhandels säßen als Bremse dazwischen. Sie übersähen oft, was neu und chic ist, oder lassen es absichtlich liegen. Oder es heißt, Mode heute sei eine Industrie, die rentabel arbeiten müsse und keine großen Risiken eingehen könne. „In der... Konfektion“, so stand es in diesen Tagen in einem Wirtschaftsartikel der Frankfurter Allgemeinen, „hört man weitgehend die Meinung, die gesuchten Schönheitsbegriffe einiger künstlerischer Weltumstürzler‘ dürften nicht mehr als Maßstab für eine Bekleidungsmode dienen. Mode sei vielmehr, was getragen und verkauft werden könne. Der Modeschöpfer unserer Konsumgesellschaft sei nicht die Haute Couture, sondern der Konfektionär, der nicht Frauen für seine Bekleidungsstücke suche, sondern sie für die Frauen mache.“

Also dann ohne Maßstab? Auch hier! Wenn das stimmte – dann Mode ade, und wir würden bald alle in Uniform herumlaufen, aus Fabriken, die rationell mit höchstens vier Formen arbeiten (was es heute durchaus schon gibt).

Es müßte doch nun aber wohl bald jedes Kind wissen, daß die Mode, das heißt: daß die Couturiers aller Länder (bis auf einige in Italien) ebenso wie die Konfektion, die Industrie und die Einzelhändler von dem Pariser Ideenreichtum leben, der nicht von ungefähr in dieser weltläufigen und intimen, poetischen und nüchternen Metropole unerschöpflich ist, in dieser Metropole, die den Lebensstil, die Gemütslage, den Seelenzustand ihrer Bewohner und sogar ihrer Gäste bestimmt.

Alle, die von der Mode leben und über die Risiken seufzen, wünschen aber nun nichts mehr, als daß Bewegung in das erstarrte Bild der Mode kommt. Doch fragen alle Beteiligten sich argwöhnisch gegenseitig, wer schuld daran sei, daß die Frauen im Berufsalltag, der doch ihre meiste Zeit in Anspruch nimmt, nun schon seit Jahren so etwas wie eine Uniform tragen: Pullover, enge Röcke, kleine gerade Kostüme. Die Modeverkaufshäuser sagen, die Kunden wollten’s so. Die Verbraucherinnen, mit den Modeblättern in der Hand, meinen, die Einkäufer, die das bestimmen, was in den Geschäften zu haben ist, seien nicht mutig genug. Die Modellschneider mutmaßen, die Konfektionäre hätten kein Gespür.