Sonne stramme Kähl. Hält da nix anderes zu donn, als Knöllscher zu schriwwe?“ So reden Spaziergänger über den Polizeimeister Max S., der schmuck uniformiert auf dem Kölner Wallraffplatz Dienst tut. Das heißt, er klemmt Parksündern gebührenpflichtige Verwarnungen, „Endlichen“ genannt, hinter die Scheibenwischer.

Der stramme Max ahnt gewiß nicht, wieviel Unmut sich hinter seinem breiten Rücken entlädt. Wohl aber weiß sein Chef, daß es den Bürger erzürnt, wenn ein kräftiger Polizeimeister Parksünder jagt statt Verbrecher. Darum hat die Stadt Köln, im Einverständnis mit dem Polizeipräsidenten, neuerdings Zivilisten mit der Kontrolle der Parkuhren betraut.

Solche Selbsthilfe hätte eigentlich das Wohlgefallen des nordrhein-westfälischen Innenministers finden müssen. Doch weit gefehlt. Bei der jetzigen Landtagssitzung in Düsseldorf, wo es um Sicherheitsfragen ging, streute Willi Weyer den Kölnern schnell ein Quentchen Salz in die Suppe. Diese Initiative sei zwar zu loben, sagte er, aber sie stehe doch „etwas außerhalb der Legalität“. Nur ein Beamter, der sich an Ort und Stelle von einem Verstoß überzeugt habe, dürfe gebührenpflichtig verwarnen. Kölns Oberbürgermeister nahm den Verweis übel und berief sich auf den Paragraphen 13 des Ordnungsbehördengesetzes.

Minister Weyer lenkte dann auch ein und empfahl sogar den anderen Gemeinden, es den Kölnern gleichzutun und Hilfskräfte zur Überwachung einzusetzen. Diese sollen aber später auch als Hilfspolizisten bestätigt werden. In Zukunft werden nun „bürgerliche“ Hilfspolizisten an den Wochenenden die „Aktiven“ bei Sportveranstaltungen. und Schützenfesten entlasten.

Auf die private Kölner „Aktion Bürgerschule,“ ist Weyer allerdings noch immer nicht gut zu sprechen. Er wirft ihr Amtsanmaßung und Rechtsradikalismus vor. Dazu meinte Bürgerschutz-Vorsitzender Franzen: „Wenn der Minister unseren Plan durchführt – wir gönnen ihm den Lorbeer. Sicher werden auch einige von unseren 130 Leuten bei der Hilfspolizei mitmachen. Wir warten ab. Wenn es sich nur um ein Wahlmanöver handelt, stellen wir uns auf die Hinterbeine.“ Nach wie vor sind er und seine Mannen mit Sprechfunkgeräten nachts auf den Straßen. Ihr Erfolg bisher: Ein Stadtstreicher in einem Neubau aufgespürt, einen betrunkenen Randalierer, einen alkoholisierten Kraftfahrer und eine Überfallene Frau der Polizei gemeldet.

Minister Weyer will nun sogar noch einen Schritt weiter gehen. Aus ehemaligen Bundeswehrsoldaten und Grenzschutzbeamten soll eine Hilfstruppe aufgestellt werden, die ständig Dienst tut. „Schießenkönnen reicht aber für eine Qualifikation zum Polizeidienst nicht aus“, meinte dazu der SPD-Abgeordnete und Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Kuhlmann.