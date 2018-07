Und eine Bettkarte für den Hund – das ist nicht etwa der lächerliche Snobismus eines „Herrchens“, das ist Vorschrift. Ein rechtes Hundeleben führen die bellenden Vierbeiner bei der Bundesbahn; sie kosten in jedem Fall die Hälfte des Fahrpreises. Rückfahrtermäßigung wird ihnen nicht gewährt. Kinder, unter sechs Jahren zahlen nichts, Hunde: den halben Fahrpreis. Kostenlos fahren die nicht gar so großen Haustiere in Straßenbahn und Linienbusse. In Sonderzügen und in Charterflugzeugen haben sie nach Ansicht der Behörden allesamt nichts zu suchen. Und in Verkehrsflugzeugen dürfen die Tiere nur in festen Behältern befördert werden; Tier und Behälter kosten dann ein Prozent des Flugpreises 1. Klasse. Eine Übersee-Schiffsreise kostet für Hunde übrigens 200 Mark, für Katzen 80 Mark und für Vögel 20 Mark (die könnten ja eigentlich auch fliegen)...

Liegend im Bus

Das, was bisher den Gästen der Bundesbahn vorbehalten war, nämlich im Bette zu reisen, wird demnächst auch den Busreisenden geboten. Denn MAN hat den ersten Omnibus-Liegewagen Europas gebaut. Vierzig Sitze lassen sich rasch in vierzig bequeme Liegebetten verwandeln. Und damit der Schlaf der Fahrgäste auch ja nicht gestört werde, fängt eine Luftfederung die Seitenneigung und das „Aufschaukeln“ des Omnibusses ab. Sorgfältige Schalldichtungen isolieren den Innenraum gegen die Fahrgeräusche. Bei der Nachtfahrt sind die Liegebetten durch schwere Vorhänge in Kupees für jeweils vier Personen abgeteilt; jedes Doppelbett hat eine individuell einschaltbare Leselampe. Geräumige Gepäckablagen in der Dachrundung bergen das Handgepäck und tagsüber die Schlafdecken. Schlafen auf Europas Straßen. Ob die Bundesbahn trotzdem die Tarife erhöht?

Die Nächte der Jugend

Um Punkt 22 Uhr drehen sich in rund siebenhundert, deutschen Jugendherbergen quietschend, knarrend oder klickend die Schlüssel in den Eingangstüren. Wer zu spät kommt, wird erst nach inständigem Bitten, nach einigem Hin und Her hineingelassen – oder muß draußen bleiben. So streng sind hier die Bräuche. Immer noch. Ein sanftes Abendlied klingt auf im großen Schlafsaal (eine Mädchenklasse); Akkordeonspiel im Treppenflur: „Guter. Mond du gehst so stille“ (der Herbergsvater), oder aus einem Lautsprecher: „Gute Nacht Kameraden“ (eine Schallplatte). So lieb sind hier die Bräuche. Immer noch. Vielleicht kriecht man auch nur ganz tonlos und prosaisch in den Schlafsack, was wiederum nicht verallgemeinernd heißen soll, daß es kein fließend warmes Wasser gibt. Das Für und Wider in den Diskussionen über die konventionellen Jugendherbergsbetriebe, in denen behoste Teenager, Beatle-Frisierte, Jazzfans, Tramps und kichernde Backfische zu „Buben“ und „Mädeln“ werden, in denen die Wirtsleute „Herbergsvater“ und „Herbergsmutter“ heißen (immer noch), es müßte sich in Wohlgefallen auflösen angesichts der Meldung, daß 1963 die Zahl der Übernachtungen um eine Viertelmillion auf 8 091 086 gestiegen ist. Die Jugendlichen fühlen sich (bis zu einem bestimmten Alter) ganz wohl in ihrem Nachtquartier, denn es ist preiswert. In Frankfurt wurden die meisten Übernachtungen gezählt (109 147), es folgen München, Hamburg-Stintfang und das Jugendgästehaus in Berlin. Die „meistbeschlafenen“ Betten stehen in der DJH auf der Nordseeinsel Norderney: 335 Übernachtungen pro Bett und Jahr. Dieses Jahr sollen nun in der Bundesrepublik weitere 23 Jugendherbergen entstehen.

Drahtesel(verl)eih