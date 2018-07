B. P., Köln

Das Kölner Forschungsinstitut für Soziologie hat eine Studie zur Wohnraumfrage der Studenten angefertigt. Es ist dies die erste repräsentative Untersuchung zu diesem Thema, dargestellt am Beispiel der Universitätsstadt Köln. Die Studentenvertreter konnten den Ministerien, Behörden und Wirtschafts verbänden bisher keine klaren Unterlagen liefern. Nun haben sie hieb- und stichfestes Beweismaterial in den Händen.

Die Studie aus dem Institut von Professor René König basiert auf einer Fragebogenaktion, an der im letzten Wintersemester 95 Prozent aller in Köln immatrikulierten Studenten teilnahmen. Auf einem sechsseitigen Fragebogen gaben sie bereitwillig Auskunft über ihre finanzielle, soziale und wirtschaftliche Lage. An Hand der Tabellen lassen sich die Durchschnittswerte der Mietpreise und der Beträge ermitteln, die von den Studenten gezahlt werden können. Dabei zeigt sich, daß die meisten Studenten monatlich zwischen 80 und 120 DM für ihr Zimmer bezahlen müssen. Das sind in der Regel über 40 Prozent des Monatswechsels eines Studenten. Die Studienförderung nach dem Honnefer Modell sieht dagegen nur 30 Prozent des Stipendiums für die Zimmermiete vor. Der Mittelwert der 20 000 Kölner Studenten liegt aber darüber. Hinzu kommt, daß ein Viertel aller Kölner Studenten Fahrstudenten sind, die im Durchschnitt einen Anmarschweg von eineinhalb Stunden zurücklegen müssen.

Die Lage auf dem Studenten-Wohnmarkt ist katastrophal. Allein in Köln fehlen 4000 Zimmer. Die meisten „Buden“ werden unter der Hand vermittelt oder gegenseitig weitergegeben. Die studentische Zimmervermittlung kann nicht einmal 10 Prozent der Wünsche erfüllen. Nur wenige Studenten können es sich leisten, zu einem Makler zu gehen und die hohen Prämien zu zahlen.

Die Zahl der Studenten nimmt ständig zu, die Zimmerangebote aber gehen zurück. Es ist Sache des Staates, hier helfend einzugreifen. Studentenwohnheime zu bauen, sollte daher eine seiner ersten Pflichten sein.