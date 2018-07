Von Vitus Dröscher

Wenn ein Mensch von Röntgenstrahlen getroffen wird, etwa vor dem Leuchtschirm des Arztes, so spürt er nicht das geringste von der Durchdringung seines Körpers. Sogar ein unvorsichtig experimentierender Atomphysiker bemerkt eine ihn tödlich treffende radioaktive Strahlenmenge nicht. Einige Tiere hingegen nehmen bereits schwache Intensitäten dieser unseren Sinnen verschlossenen Strahlen wahr und reagieren deutlich darauf.

Diesen tierischen Röntgen-Sinn entdeckte jetzt Dr. Bernhard H. Feder in Long Beach, Kalifornien. Er dressierte Ratten so, daß sie trotz großen Durstes unmittelbar nach einer Röntgenbestrahlung aufhören mußten zu trinken. Andernfalls bekamen sie einen elektrischen Schlag. Vor dieser „Strafe“ wurden die Tiere also lediglich durch die Röntgenstrahlen gewarnt. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen: Die Ratten reagierten sogar noch auf eine Röntgendosis von nur 20 Milliröntgen, die innerhalb einer Zehntelsekunde verabreicht wurde. Das ist kaum mehr als die Strahlenmenge einer gewöhnlichen Röntgenaufnahme.

Das Sinnesorgan für jene Strahlungen scheint im vorderen Teil des Rattengehirns zu liegen. Eine Bestrahlung dieser Region genügte jedenfalls, um den Effekt auszulösen. Wie dies Sinnesorgan aussieht und wie es arbeitet, ist vorerst noch nicht bekannt. Ebensowenig weiß man, wozu Ratten diese erstaunliche Fähigkeit besitzen.

Gleichzeitig, aber unabhängig davon wies Dr. F. A. Brown jr. nach, daß Strudelwürmer einen Sinn für Gammastrahlen besitzen, also für eine elektromagnetische Strahlenart, die noch kürzer und härter als die Röntgenstrahlung ist. Um hinter dieses Geheimnis zu kommen, beobachtete Dr. Brown, wie der Strudelwurm seine Kriechrichtung unter dem Eindruck einer schwachen Gammastrahlung änderte. Es zeigte sich, daß die Weichtiere die genaue Richtung erkennen, aus der die Strahlung kommt, und meist ebenso von ihr abdrehen, wie sie sich von einer Lichtquelle fortwenden.

Merkwürdigerweise hängt aber die Reaktionsweise der Würmer von der Himmelsrichtung ab, in der sie kriechen und aus der die Gammastrahlen kommen. Am stärksten reagieren sie auf Nord-Süd-Kurs und wenn die Strahlung genau seitlich auf sie fällt. Kriechen sie aber von Ost nach West, scheint ihnen die Strahlung gleichgültig zu sein. Außerdem ändert sich die Reaktionsweise in einem halbmonatlichen Rhythmus: Vier Tage vor Neu- und Vollmond wenden sich die Würmer von der Strahlenquelle ab, zwei Tage nach Voll- und Neumond wenden sie sich ihr zu.