Inhalt Seite 1 — Übereifer nützt auch nichts Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leichtgläubige Ratenkäufer werden trotz aller Mahnungen immer wieder übers Ohr gehauen. Der typische Fall: einer Hausfrau werden neue Wunderwerke der Technik in ihrer Wohnung vorgeführt. Der reisende Händler preist die einmaligen Vorzüge der Geräte, und so ganz nebenbei sagt er schließlich: „... und das Ganze kostet Sie monatlich nur ein paar Mark. Sie brauchen hier nur eben zu unterschreiben, eine reine Formsache...“ Bis der Frau dann wenige Tage oder Wochen später die Augen aufgehen, und sie einfach nicht glauben will, was sie da unterschrieben hat.

Diese Praxis hat die beiden Fraktionen der Regierungskoalition und die Opposition im Bundestag denn auch veranlaßt, das Abzahlungsgesetz aus dem Jahre 1894 zu reformieren. Es ist ohnehin reichlich ehrwürdig mit seinen siebzig Jahren; seit dem vorigen Jahrhundert hat sich auch im Abzahlungsgeschäft viel geändert. Das einmütige Vorgehen der Bundestagsfraktionen ist also lobenswert.

So altersschwach das Alter des Abzahlungsgesetzes auch ist und so haarsträubend das Vorgehen mancher zweitklassiger „Verkaufskanonen“ sein mag, der Zorn über diese Mißstände ist ein schlechter Ratgeber, wenn es gilt, die Einzelheiten des neuen Abzahlungsrechts festzulegen. In manchen Einzelheiten beweisen die beiden Reformentwürfe, die in diesem Jahr vorgelegt wurden, daß übergroßer Eifer auch schaden kann. Daß Ratenkäufe am Ende nicht die billigsten Käufe sind, scheint sich herumgesprochen zu haben. Daß der Teilzahlungskäufer rechtlich aber besser geschützt ist als der Barzahler, wird leicht übersehen. Deshalb sollte man im Zorn über allzu trickreiche Verkäufer nicht allein die Position der Ratenkäufer im Auge haben, die auch nicht alle Engel sind.

Gut gemeint ist in den Entwürfen sicher unter anderem die Absicht, Rechtsauseinandersetzungen über einen Abzahlungsvertrag stets an dem Gericht entscheiden zu lassen, das für den Wohnort des Käufers zuständig ist. Ihm als dem unerfahrenen und wirtschaftlich schwächeren Vertragspartner will man weite Reisen und andere Unannehmlichkeiten bzw. Kosten ersparen.

In den meisten Prozessen würde der Käufer aber mehr als bisher zu zahlen haben. Zum Prozeß kommt es nämlich in den weitaus meisten Fällen, weil der Käufer mit den Ratenzahlungen in Rückstand geraten ist. Findet der Prozeß wie bisher am Standort der Verkäuferin statt, begnügt sie sich oft mit der Vertretung durch einen ihrer Angestellten. Ein Anwalt wird nicht beauftragt. Die Prozeßkosten bleiben für den Käufer niedriger, als wenn die Firma an seinem Heimatort einen Anwalt beauftragen müßte.

Dem verbesserten Schutz des Käufers soll auch der Vorschlag dienen, ihm. innerhalb einer Woche ein Rücktritts- oder Widerrufsrecht zu gestatten. Aber auch in diesem Vorschlag steckt ein Pferdefuß. Er wäre für die „Verkaufskanonen zweiter Wahl“ ein zusätzliches Überredungsargument: „Sie haben ja noch eine ganze Woche Zeit, sich den Kauf gründlich zu überlegen. Sie können doch in den nächsten sieben Tagen immer noch zurücktreten.“ Dem Leichtsinn würde eine weitere Tür geöffnet.

Seriöse Händler dagegen müßten wegen der Rücktrittsmöglichkeit vorsichtiger disponieren. Welcher Verkäufer könnte eine Ware, die er vor Übergabe an den Käufer erst gebrauchsfertig machen muß – zum Beispiel lassen Autohändler den Wagen zu, versichern ihn und versehen ihn mit Zubehör – dem Käufer aushändigen, wenn er Gefahr läuft, daß ihm das Auto ohne Entschädigung zurückgegeben wird?