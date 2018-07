Die Diskussionen über das zu teure Reiseland Frankreich gehen weiter (DIE ZEIT Nr. 38). Die Kritik, die zuerst nur aus dem Ausland kam, ist schärfer als je zuvor. Bisher haben sich die Franzosen damit begnügt, im Stillen zu „meckern“. Jetzt aber greifen sie zur Feder und verschärfen durch eigene Kritik die schonungslosen Kommentare der ausländischen Presse. Wir veröffentlichen hier Äußerungen sowohl von Ausländern als auch von Franzosen.

Wer Geld sparen will, fährt nicht nach Frankreich. Paris ist die teuerste Stadt auf dem Kontinent.“ Oder: „Auf den Straßen Frankreichs sind Ihre Aussichten, verletzt oder getötet zu werden, dreimal größer als auf amerikanischen Straßen.“ Oder auch: „In den französischen Hotels sind die Toiletten derart schmutzig, daß Sie entsetzt erblassen werden, wenn Sie sie zu Gesicht bekommen.“

Solcher Art sind die Belehrungen, die Temple Fiedling, der „amerikanische Michelin“, wie seine Landsleute ihn nennen, für Touristen bereithält, die nach Europa reisen wollen. Der amerikanische Fremdenführer für Frankreich, der jährlich eine Auflage von mehr als zwei Millionen erreicht, läßt kein gutes Haar am französischen Tourismus. „Temple Fiedling“ steht mit seiner schlechten Meinung nicht allein da.

Die Londoner „Times“ veröffentlichte vor kurzem für die Briten eine ne vergleichende Zusammenstellung der Lebenshaltungskosten in den wichtigsten Hauptstädten. Darin schoß Paris den Vogel ab als teuerste Stadt der Welt.

Laut „Newsweek“ ist die Bedienung in Frankreich so nachlässig, „daß das Schild ‚Bitte nicht stören!‘ vom Personal oft genug nicht beachtet wird. Es kommt auch oft vor, daß Zimmermädchen vergessen, Seife und Handtücher hinzulegen“.

Ein englisches Reisebüro wirbt mit folgendem Slogan: „Sparen Sie Geld! Fahren Sie mit um nach Spanien, ohne Frankreich zu durchqueren.“

Dieser Feldzug gegen die Nachlässigkeit imfranzösischen Hotelgewerbe hat wesentlich dazu beigetragen, daß der amerikanische Feriengas: heute nur 36 Stunden in Frankreich verbringt, aber vier Tage in Spanien und fünf in Italien. Seit 1961 ist die Zahl der ausländischen Touristen in Frankreich nur um 2,1 Prozent gestiegen, während sie in Spanien um 17 Prozent zugenommen hat. Die gleiche Tendenz macht sich übrigens bei den Franzosen selbst bemerkbar; denn in diesem Jahr haben zehn Millionen von ihnen – mehr als ein Fünftel der Bevölkerung – ihre Ferien im Ausland verlebt.