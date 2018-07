Da es über die Höhe des gesamten Volksvermögens bisher nur grobe und zudem stark voneinander abweichende Schätzungen gibt, verzichtet das Gutachten von Professor Carl Föhl über die Vermögensverteilung darauf, sich mit diesen Zahlen auseinanderzusetzen. Das geschieht mit der Begründung, daß die bei jeder derartigen Schätzung auftretenden Fehlermöglichkeiten, die mit 30 Prozent – nach „oben“ und nach „unten“ – veranschlagt werden, dann noch stärker wachsen, wenn man versucht, die Gesamtgröße „Volksvermögen“ durch Aufteilung der Vermögenswerte auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche (wie etwa Erwerbsvermögen, private Haushalte, öffentliche Hand und andere) anschaulich zu machen. Zudem ist, wie das Gutachten zu recht hervorhebt, die Bewertung des Sachvermögens, besonders desjenigen der öffentlichen Hand, nicht nur schwierig, sondern geradezu unmöglich. Und auch aus der Vermögensteuer-Statistik ist über die Verteilung der Vermögen auf die einzelnen sozialen Schichten (oder Haushaltsgruppen) deshalb kein brauchbares Bild zu gewinnen, weil von der Vermögensteuer „nur ein kleiner Teil der Bevölkerung und der Vermögensmasse erfaßt wird“. Ähnlich steht es übrigens mit den Ergebnissen der Einkommensteuer-Statistik, die nur etwa 70 Prozent des Volkseinkommens nachweist.

Das Gutachten behilft sich nun damit, daß es von den Angaben über den jährlichen Vermögens Zuwachs ausgeht, die, beginnend mit dem Jahre 1950, in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung laufend veröffentlicht werden. Die seither erfolgte Nettovermögensbildung, so heißt es dazu, sei so groß gewesen, daß „aus der Struktur des Vermögenszuwachses auch auf die heutige Verteilung des gesamten (Volks-)Vermögens geschlossen werden kann“; zudem interessiere im Rahmen der gestellten Aufgabe – Beeinflußbarkeit der Vermögensverteilung – vorwiegend die Aufteilung des von Jahr zu Jahr neu zuwachsenden Vermögens auf die einzelnen sozialen Gruppen.

Hierzu ist eine erste kritische Bemerkung zu machen. Sie betrifft nicht speziell die eben erwähnten Überlegungen des Gutachtens, sondern ganz allgemein die übliche Methode, als Vermögenszuwachs nur das zu deklarieren, was aus dem laufenden Einkommen stammt und als dessen nicht verbrauchter Teil zur Vermögensmasse geschlagen wird. Damit wird aber die effektive Vermögensbildung nicht voll erfaßt. Sie vollzieht sich, zu einem größeren oder geringeren Teil, ja auch über die Höherbewertung des vorhandenen Vermögens.

Das läßt sich insbesondere an dem Beispiel der Bewertung der Sachvermögen nach dem Stichtag der Währungsumstellung von 1948 gut verdeutlichen. Die oft genug (auch und insbesondere als Propaganda-Slogan gegen die seither erfolgte „ungerechte“ Vermögensverteilung) geäußerte These von der „gleichen Basis“, die am 20. Juli 1948 angeblich vorhanden gewesen sei („als alle unterschiedslos nur die 40 DM Kopfgeld an Barvermögen hatten“), ist ja noch nicht einmal die halbe Wahrheit, sondern eine grobe Irreführung. Ein erhebliches Eigentum an Sachvermögen, sehr unterschiedlich auf die einzelnen Haushalte und Wirtschaftssubjekte verteilt, war ja auch damals vorhanden; seine Bewertung freilich war damals (und auch noch auf längere Zeit hinaus) schwierig bis zur Unmöglichkeit.

Das wird vollends klar, wenn man sich vergegenwärtigt, daß in der Marktwirtschaft „Werte“ – nach einer von Aereboe stammenden Definition – nichts anderes sind als „geschätzte Preise“. Erst ganz allmählich konnten sich nach 1948 „Märkte“ (und marktgerechte Preise!) für die einzelnen Gruppen von Sachkapital bilden: also etwa für Grundstücke und Gebäude, für Betriebsanlagen und – relativ früh – für unbeschränkt handelbare Anteile an solchen Unternehmen, die in der Form einer Aktiengesellschaft betrieben werden.

Speziell bei diesen kam dann im weiteren Verlauf des Geschehens fast durchweg (wenn auch nicht in einem kontinuierlichen Prozeß sich vollziehend) noch ein weiterer Vermögenszuwachs aus einer Höherbewertung hinzu. Die Ursachen und Gründe für diese Höherbewertung sind mannigfacher Art; sie liegen, wie bekannt, nicht nur im effektiven Wachstum der ausgeschütteten Gewinne, sondern zugleich auch in der positiven Einschätzung künftiger Wachstums- und Ertragschancen, ferner in der Bevorzugung einer leicht realisierbaren Vermögensanlage mit „Sachwert“-Charakter, und (unter anderem) schließlich auch darin, daß – längerfristig – das Sinken des landesüblichen Kapitalzinssatzes schon rein rechnerisch zu einer höheren Bewertung jener Anlagewerte führt, von denen man einen zum mindesten gleichbleibenden Zinsertrag erwarten zu können glaubt.