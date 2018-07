Ich verstehe vollkommen, daß Direktor Adloff die Nase voll hat. Er zieht aber die falschen Forderungen. Gewiß, die Fakten seien unbestritten: Fehlender Gemeinschaftsgeist, Bildungsunwille. Daß es aber nicht so sein muß, kann ich aus persönlichem Erleben, das noch gar nicht lange zurückliegt, mit gutem Gewissen behaupten. Man komme nur nicht mit: „Das ist nun mal die heutige Jugend Schließlich ist die „heutige Jugend“ auch das Produkt ihrer Lehrer. Hier sollte Direktor Adloff ansetzen. Wenn seine Herren es nicht verstehen, ihren Schülern den Wert einer Klassenbildungsfahrt klar zu machen – und daß es möglich ist, kann ich nicht nachdrücklich genug betonen, sollte er über ihre pädagogische Qualifikation nachdenken. Und wenn er den mangelnden Gemeinschaftssinn beklagt, so möge er doch bedenken, daß dies oft eine Folge von überspitzten Anforderungen einer „Führer“-Persönlichkeit ist. R. May, Brühl-Kurberg