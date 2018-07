UKW-Gerät sucht Lawinenopfer

Ein Suchgerät, mit dem man Lawinenopfer schneller als bisher unter den Schneemassen aufzufinden hofft, wurde im Frankfurter Battelle-Institut entwickelt. Dieses Gerät sendet beim Abschreiten eines Lawinenfeldes Ultrakurzwellen in den Schnee. Das UKW-Echo, das von einer Antenne des Gerätes aufgefangen wird, gibt Hinweise darauf, wo verschüttete Menschen liegen.

Leider gelingt es mit dem Gerät bislang noch nicht, Lawinenopfer absolut sicher zu orten. Störend wirkt sich insbesondere das Echo aus, das feuchter, noch nicht gefrorener Boden unter einer nur wenige Meter starken Schneeschicht gibt.

Immerhin kann die Sucharbeit mit Hilfe des UKW-Gerätes auf besonders verdächtige Stellen begrenzt werden. „Dies dürfte aber“, so schreibt der Frankfurter Diplom-Ingenieur Max Borchert, der in der „Umschau für Wissenschaft und Technik“ über diese Entwicklung berichtete, „nur einen geringen Teil des Zeitaufwandes beanspruchen, der bisher für die Sondierung des ganzen Geländes erforderlich war.“ Wieweit die Bergung Verschütteter in der Praxis durch das UKW-Gerät tatsächlich beschleunigt werden kann, soll im kommenden Winter erprobt werden.

Radioaktive Abfälle werden verglast

Die Zahl der Atomreaktoren auf der Erde nimmt schnell zu. Über 250 sind heute schon in Betrieb; die meisten davon sind freilich kleine Forschungsreaktoren. Immerhin erzeugt ein halbes Hundert Kraftwerksreaktoren bereits eine elektrische Leistung von fünf Millionen Kilowatt. Und im Jahre 1980 sollen Atomkraftwerke allein in den Euratomländern 40 Millionen Kilowatt liefern.

Angesichts dieser Entwicklung muß ein Problem dringend gelöst werden: Was soll mit den hochradioaktiven Brennstoffrückständen geschehen, die dann in größeren Mengen anfallen und mindestens 500 Jahre lang unter sorgfältiger Abschirmung gelagert werden müssen?