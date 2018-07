Wir fanden auf unserer Wanderung folgende Unterkunftsmöglichkeiten:

Im Isergebirge: Smedava (Wittighaus), geführt von der staatlichen Forstverwaltung; „Pyramida“ in Jizerka (Klein-Iser), privat.

Im Riesengebirge am Kamm von NW nach SO: Voseckä bouda (Wosseckerbaude); Labská bouda (Elbfallbaude); Petrovka (Petersbaude); Spindlerovka (Spindlerbaude) Lucni bouda (Wiesenbaude).

Die Obři bouda (Riesenbaude) am Fuß der Schneekoppe war nicht geöffnet. Privaten Äußerungen zufolge soll sie eingerissen werden. Die Bauden werden fast ausnahmslos von der Einheitsgewerkschaft ROH geführt und dienen den Mitgliedern als Erholungsheime. Die Preise bewegen sich, zum amtlichen Kurs umgerechnet, ein wenig unter den vergleichbaren deutschen Preisen. Zumindest in der Vor- und Nachsaison (März bis Mitte Mai und September bis Dezember) ist genügend Platz auch für nicht angemeldete Touristen vorhanden. Es gibt weitere kleine Unterkünfte in Privatquartieren, die die großen Bauden gern vermitteln, wenn bei ihnen kein Bett mehr frei ist. In den größeren Orten am Fuß der Gebirge (Harrasdorf, Hohenelbe, Petzer) gibt es meist mehrere Hotels. Auskunft hierüber ist von den jeweiligen Touristenbüros zu erhalten. Rechtzeitige Anfrage empfiehlt sich, da manche Verwaltung erst die zur Beantwortung zuständige Instanz ermitteln muß.

Zwischen Spindlermühle und Spindlerbaude verkehren Linienbusse.