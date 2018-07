Inhalt Seite 1 — Zwei Väter als Eltern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zwei rotäugige Honigbienen, die im Entomologischen Institut der Universität von Kalifornien in Davis herumfliegen, sind Zeugen dafür, daß ein lebender Organismus zwei Väter und dafür keine Mutter haben kann.

„Die den Regeln der klassischen Genetik widersprechende Erkenntnis, nach der Leben aus der Vereinigung zweier männlicher Keimzellen entstehen kann, mag nur für Bienen gültig sein“, erklärt Dr. Harry H. Laidlaw, dem zusammen mit Dr. Kenneth W. Tucker der Nachweis für jenen seltsamen Tatbestand gelungen ist, „andererseits muß man bei einem für Zellbefruchtung und Zellwachstum so grundlegenden Ergebnis mit tiefgreifenden Folgen für die biologische Forschung rechnen“.

Die beiden amerikanischen Wissenschaftler benutzten für ihren Versuch eine besondere Art von Insekten, „gynandromorphe“ Honigbienen, die teils aus männlichen, teils aus weiblichen Geweben bestehen, wobei es sich nicht, wie beim gewöhnlichen Zwitter, nur um die reproduktiven Organe handelt.

Der weibliche Teil einer solchen Biene – es kann sich, wie gesagt, um irgendwelche Körperpartien handeln – entsteht in gewöhnlicher Weise aus einem befruchteten weiblichen Ei, während sich der männliche Teil allein aus Spermien bildet, die zwar ebenfalls in das Ei gelangten, dort aber isoliert geblieben sind und dennoch durch Zellteilung zu Körperteilen und Organen heranwachsen.

Daß sich Insekten aus unbefruchteten Keimzellen entwickeln können, ist nichts Neues; Drohnen entstehen zum Beispiel auf diese Weise, weshalb sie im genetischen Sinne auch nicht Individuen sind, sondern nur Vervielfältigungen der Königin-Keimzellen. Das Beispiel der gynandromorphen Bienen zeigt überdies, daß sich auch Spermien allein reproduzieren können.

Die Frage, die sich Laidlaw und Tucker vorlegten, war nun die: Lassen sich zwei männliche Keimzellen miteinander so vereinigen wie Spermium und Eizelle, so daß daraus ein Organismus hervorgeht, dessen Erbanlagen ein Gemisch aus denen der beiden Spermien-Spender, also zweier Väter ist?

Die Entomologen benutzten in ihrem Experiment zwei Bienen-Varianten, die Professor Laidlaw gezüchtet hatte, eine mit weißen und die andere mit hellbraunen Augen. Kreuzt man diese beiden Mutanten miteinander, dann entstehen Bienen mit roten Augen. Wird dagegen ein weiß- oder braunäugiges Männchen mit einer gewöhnlichen schwarzäugigen Königin gekreuzt, dann haben ihre Nachkommen durchweg ebenfalls schwarze Augen. Eine Ausnahme gibt es nur bei gynandromorphen Bienen. Wenn hier die Augen der aus jener Kreuzung hervorgegangenen Insekten zum männlichen Teil des Zwittertieres gehören, wird die Farbe ja nur von den väterlichen Genen bestimmt, mithin entweder weiß oder hellbraun sein.