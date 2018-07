Das olympische Feuer erlosch, die weiße Flagge mit den fünf Ringen wurde niedergeholt, und die Fahnenträger marschierten aus dem Stadion. Dahinter die Athleten, bunt zusammengewürfelt, ohne jede Marschordnung. Zum letzten Male erschien die magische Schrift auf der dunklen Belsazarwand. Nicht neue Weltrekorde verkündete sie diesmal, sondern "We lesen, wo die zahllosen Informationen immer wieder von dem fortschrittsbesessenen Appell des Paters Didot Altws Citius Fortius abgelöst worden waren. War es in Rom 1960 der Abschiedsgruß "A rivederci a Tokyo", so hier schon fast eine tröstliche Gewißheit, die jene wehmütige Stimmung etwas vertreiben sollte, die von jeher über der Schlußfeier der Olympischen Spiele liegt. Die Frage, wer diesmal der größte Athlet der Spiele war, stellt sich. Eine einzige, alles überragende Figur, ein Nurmi, Owens oder Zatopek, nach deren Namen man die damaligen Olympiaden hätte benennen können, gab es diesmal nicht; dafür dominierten gleich drei Athleten derart, daß man sie unter die wenigen "Unsterblichen" der Olympischen Spiele einreihen muß: Kein Zweifel, daß dem amerikanischen Negersprinter auch noch Henry Carr, der die 200 Meter so souverän gewann und den Sieg in der 4 mal 400Meter Staffel in neuer Weltrekordzeit für die USA sicherstellte, hinzuzählen sollte und seinen Landsmann Oerter, der im Diskuswurf die dritte Goldmedaille holte, was bisher noch keinem Werfer in der Welt gelang — darüber kann man streiten. Ein Oerter hat es schwer. Die Läufe sind nun einmal spektakulärer als d : Würfe.

Einen Sprinter, der wie Hayes mit zwei Metern Vorsprung im 100 Meter Lauf Olympiasieger wurde, hat es noch nie gegeben. Wenn die Japaner einmal mit einer exakten Meßmethode die 100 Meter oder 100 Yards von Hayes mit fliegendem Start in der Sprintstaffel gemessen oder seine absolute Geschwindigkeit einmal festgehalten hätten, dann wäre die Einmaligkeit dieses Phänomens noch eklatanter geworden als bei seinen 10 0 Sekunden. Sie sind nämlich durch niemals 10 0 laufen, obwohl diese Zeit für Hary zweimal, in Zürich und in Friedrichshafen, gestoppt wurde. Wer aber die Malaise der Handzeitmessung und die Möglichkeit des Vorreagierens mit dem von der unvollkommenen Regelfassung nicht verbotenen "In den Schuß Fallen" kennt, weiß, was man von 100 Meter Zeiten zu halten hat.

Hary, das wage ich zu behaupten, wäre von Hayes mit mindestens eineinhalb Metern geschlagen worden. Die Zeit des Negers in der Staffel, wo er sogenannte Weltklassesprinter mit dreieinhalb bis vier Metern deklassierte, muß kaum mehr als 9 Sekunden betragen haben. Seine Höchstgeschwindigkeit dürfte erheblich über 42 Kilometer in der Stunde gelegen haben. Sie hat man in Amerika einmal für ihn gemessen. Eine ebenso einmalige Erscheinung wie dieser muskelbepackte, 86 Kilogramm schwere Student aus Florida ist ein Weißer: Peter Snell, der aus dem fünften Erdteil, aus Neuseeland, kommt. Seit 42 Jahren hat kein Läufer mehr bei einer Olympiade zwei Mittelstrecken gleichzeitig gewonnen. Aber nicht nur, daß Snell zweimal gewann, sondern wie er zweimal gewann, das war das Einzigartige. Er lief, echt britisch, nicht auf Zeit, sondern auf Sieg. Trotzdem ließ er alle seine Gegner, die besten der Welt, zu mittelmäßigen Rackerern werden; er degradierte sie zu Statisten, die nur dafür dazusein schienen, sein unvorstellbares Können in um so hellerem Licht erstrahlen zu lassen. Darüber, daß er über beide Strecken Weltrekord laufen konnte, gab es unter den Experten keine Diskussionen. Außerdem gelang Snell aber auch noch das Kunststück, die 800 Meter hintereinander bei zwei Olympiaden zu gewinnen, was bishe auch erst drei Läufern gelang.

Und dann Nummer drei, der Mann aus dem Reich Haile Selassis — Bikila Abebe. Auch ihm gelang zum ersten Male ein Triumph, den zu erreichen selbst Zatopek vergeblich versuchte, nämlich zweimal beim mörderischen Marathonlauf als Sieger durchs Ziel zu gehen. Auch seine Überlegenheit war "breathtakmg", atemberaubend, wie mein Hintermann meinte. Längst hatte Abebe schon in bester Kondition seine letzte Runde in dem von 80 000 Menschen überfüllten Stadion beifallumtost zurückgelegt und schon seine yogaähnlichen Übungen nach der fürchterlichen Strapaze absolviert (um einen Kollaps durch ein zu abruptes Abbrechen der Belastung zu verhüten) — da kamen erst nach über vier Minuten die nächsten, der Engländer Heatley, dem einige Sekunden später der Japaner TsubuLeichtathletik für Japan errang.

Die Zeit des dunkelhäutigen Wunderläufers, 2 Stunden, 12 Minuten und 11 2 Sekunden für die 42 195 Kilometer ist noch nie gelaufen worden und würde Weltrekord bedeuten, wenn er über die Marathonstrecke geführt würde. Die "Marschtabelle" des Äthiopiers, der mit der Präzision einer Maschine lief, war geradezu unheimlich. Fünf Kilometer in 15 :06 Minuten (also etwas über eine Viertelstunde), 10 Kilometer in 30 : 14 Minuten, 15 Kilometer in 45 : 35 Minuten, 20 Kilometer in l : 006 (das bedeutet, daß praktisch die ersten 20 Kilometer in einer Stunde zurückgelegt wurden). Halbe Strecke: l : 02 2; 30 Kilometer in l : 32 50; 40 Kilometer in 2 : 08 4. Im Ziel war der Soldat aus Addis Abeba über drei Minuten schneller als bei seinem unvergessenen Siegeslauf in Rom, der vor dem angestrahlten Triumphbogen des Konstantin im Schatten des Kolosseums endete.

Der selbstquälerische, geißlerische Zug, der den Marathonlauf oft zu einer Übung werden läßt, die eigentlich schon jenseits der Grenze liegt, die dem wahren Sport gezogen ist, wurde bei Abebe nicht sichtbar, so völlig beherrscht, nur von seinem Willen dirigiert, der freilich schon dem eines Yogis glich, wirkte der "Unvergleichliche", wie ihn hier in Tokio die Zeitungen nannten. Otto nun schon viele Jahre in Indien lebt, geht so weit, Abebe allein die Krone dieser Spiele zu geben. Aber das hieße, den fanatischen Willen, das zähe Durchhalten über alles zu stellen. Die Naturbegabung, man darf vielleicht sogar sagen, die Begnadung eines Hayes und Snell, sollten nicht geringer geschätzt werden. Ich glaube, man kann keinen dieser drei über die anderen erheben.

In Deutschland wird der Zehnkämpfer als der König der Athleten angesehen, und mancher will vielleicht Holdorfs Energie, mit der er, fast schon geschlagen, dennoch seinen versagenden Körper voranpeitschte, derart belohnt sehen. Aber so großartig dieser Erfolg unseres Mannes war: "Der Zehnkampf ist eine Einzelübung wie jede andere auch Dieser Ausspruch stammt vom früheren deutschen Weltrekordmann im Zehnkampf, Hans Heinrich Sievert. Und so wird der Zehnkampf auch außerhalb der deutschen Grenzen gewertet. Der Vielseitigkeit einen Vorrang geben, wie es bei uns gern geschieht, hieße vor allem, der Koordination das Supremat zuzuerkennen. Wer allerdings, wie 1924 Mister Hochsprung, gewinnt und dazu noch den Zehnkampf, den könnte man getrost zum König der Athleten krönen, wenn damals nicht ein noch Größerer, Paavo Nurmi mit Namen, diese Krone dem Amerikaner entrissen hätte.