Jeder Händler macht die Erfahrung, daß diejenigen, die es sich am wenigsten leisten können, die aufwendigsten Kinderwagen kaufen. Billige Modelle „ziehen nicht mehr“. Wer es sinnlos findet, viel Geld für etwas anzulegen, das nach einem Jahr in den Keller kommt, kauft gebraucht, aus zweiter Hand. Täglich findet man spaltenlang im Anzeigenteil der Zeitung Angebote und Gesuche unter der Rubrik „Kinderwagen“ – sehr zum Leidwesen der einschlägigen Industrie, die wenig Sinn für derlei Maßhaltetendenzen hat.

Es ist wie bei den Autos: Der Gebrauchtwagen schädigt das Geschäft. Also muß man sich etwas Neues einfallen lassen, etwas Revolutionäres, etwas, das den Blick sparsamer Mütter von den Kleinanzeigen fortreißt zur Sensation neuer Angebote.

Und siehe, man kreierte den Ozelot-, den Kalbfell-, den Seehundkinderwagen. Und auf der Babymesse in Köln und im Fernsehen präsentierte man diese Idee: auf hohen, chromglitzernden, geschweiften Fahrgestellen eine pelzbezogene Karosserie. Und gleich daneben Schaufensterpuppen in mütterlicher Tändelgeste, angetan mit den entsprechenden Mänteln und Hüten aus Ozelot, aus Seehund und aus Kalb. So viel Geschecktes und Getigertes sah ich noch nie.

Bange frage ich mich, was wohl mit solchen Gefährten im Sommer geschieht? Bei dreißig Grad im Schatten eine mollige Pelzkarosserie spazieren zu fahren, wäre absurd, so mögen auch die Fabrikanten spekuliert haben. Denn wer schon 2400 Mark für solch ein Wintermodell opfert, dem kommt es auf weitere 300 Mark für ein leichtes Sommermodell nicht mehr an. Und so wird das Kind im zweiten Halbjahr seines Lebens, sofern es ein Herbstgeborenes ist, in einem Leinenmodell (marineblau, bordeauxrot oder dunkelgrün oder mit weißen Dessins) Frischluft tanken. Da wird übrigens die passende Handtasche gleich mitgeliefert, und Mama braucht nur noch das passende Sommerkleid oder Frühlingskostüm dazu.

Doch, so tröstet sich der Normalverbraucher, wer wird schon so wahnwitzig sein? Nun, am zweiten Messetag schon leuchteten die Schilder „Verkauft“ auf allen Ozelot-, Seehund- und Kalbfellmodellen. Und inzwischen haben die Fabriken etliche Aufträge verbucht.

Allen Auswüchsen zum Trotz: Es ist schon wunderbar, was uns heute geboten wird: Kinderwagen mit raffinierten Schaumstoffpolstern, dreifach zu verwenden, im Handumdrehen zum Sportwagen verwandelt oder als Babytragetasche verwendbar. Ein Griff genügt, um das Modell zu leicht transportabler Plattheit zusammenschrumpfen zu lassen.

Das ist nun, jenseits all der dummen Übertreibungen, in der Tat nicht zu übersehen: Es hat nie so leichte, nie so praktische, nie so durchdacht konstruierte Kinderwagen gegeben wie heute. Auf die Automobil-Imitationen vergangener Jahre hat sich der unkomplizierte Sinn der Skandinavier für sachliche Originalität, für gezügelte Eleganz, vor allem für sinnvolle Konstruktion durchgesetzt. Das bißchen Mode, das da hinzukommt, setzt dem modernen Bild ein paar Lichter auf.