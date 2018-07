Inhalt Seite 1 — DER PFLAUMENBAUM Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schauspiel von Yves Jamiaque

Oldenburgisches Staatstheater

Deutschen Theaterbesuchern bleibt kein Autor vorenthalten, der einmal in Paris im Rampenlicht gestanden hat. Yves Jamiaque geriet mit seinen ersten Bühnenstücken in den Erfolgsschatten der Beckett, Ionesco, Schehadé, mit denen er nichts gemeinsam hat. Ein Jahrzehnt später macht sich jedoch Georges Neveux, der selber ein beachtenswerter Schriftsteller ist, „eine Ehre daraus, Mitglied der Jury gewesen zu sein, die den beiden Stücken Jamiaques („Negro-Spiritual“ und „Habens Corpus“) ihren jährlichen Theaterpreis zuerkannt hat. Bereits in jenen mutigen Erstlingen war nicht zu überhören jener echte, ans Herz gehende Ton und zuweilen auch jenes ironische Echo, die beide als vorherrschende Züge in allen Stücken Jamiaques zum Ausdruck gekommen sind.“

An deutschen Bühnen sind „Teufelsspuren“ zuerst in Nürnberg, „Die Meerschweinchen“ in Köln und am Hamburger Thalia-Theater gezeigt worden. Jetzt fiel dem Oldenburgischen Staatstheater „Der Pflaumenbaum“ sogar als Uraufführung zu. Ob es für einen Autor erstrebenswert ist, zunächst in einer anderen Sprache vorgestellt zu werden, erscheint mindestens fraglich, wenn man liest, was der deutsche Übersetzer des „Pflaumenbaum“, Charles Regnier, schreibt: „Hier kam es darauf an, Menschen sprechen und handeln zu lassen, die überall leben könnten.“

Die Allgemeingültigkeit von Jamiaques Fabel und Menschen ist nämlich die schwächste Stelle des „Pflaumenbaums“. Das Schauspiel walzt eine Anekdote zum Palaver aus. In einer Arbeitersiedlung wird die Sonntagsruhe gestört durch einen mysteriösen Besucher. Er gibt sich als entfernter Verwandter jenes Arbeiters aus, der vor kurzem in einer nahen Zementgrube tödlich verunglückt sein soll. Als sich die matte kriminalistische Spannung gelöst hat, entpuppt sich der penetrante Ausfrager als Inspektor des Gewerbeaufsichtsamts.

Er ist in einer gefährlich veralteten Knopffabrik mehreren Betriebsunfällen auf der Spur, die von den Arbeitern und ihren Familien jedoch vertuscht werden. Sie befürchten die Schließung ihrer Knopfgießerei, falls die Behörden von dem desinteressierten Besitzer betriebstechnischen Arbeiterschutz verlangen. In bandwurmartigen Gesprächen versuchen die Arbeiter, dem Behördenmann Verständnis für ihre individuelle Lage beizubringen. Am Ende ist nichts entschieden. Mit einer untypischen Situation soll an das Gewissen der Zuschauer appelliert werden, „daß die Struktur der Gesellschaft nicht gut sein kann, wenn der Mensch nicht glücklich ist“.