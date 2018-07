Walter Laqueur (Herausgeber): Neue Welle in der Sowjetunion; Europa Verlag, Köln; 168 Seiten, 12,80 DM.

Georg Lukács sagte vor kurzem im Gespräch, die Entstalinisierung befinde sich heute erst in ihrem Anfangsstadium. Allen Auflockerungen – nicht Liberalisierungen – steht eine Verstärkung der Ideologie und der geistigen Kontrolle als Gegengewicht gegenüber. Die Ursache für den Versuch, die „Methode des Zwangs durch die Methode der Überzeugung“ abzulösen, ausschließlich in dem Widerspruch zwischen Parteiherrschaft und moderner Industriegesellschaft zu sehen, hieße aber, auf echt marxistische Weise allein ökonomische Gesetzmäßigkeiten und nicht auch ethische Impulse – ganz abgesehen von den zweifellos vorhandenen Wirkungen des Generationswechsels – als Triebkräfte anerkennen.

Die vollständige weltanschauliche Durchdringung soll nicht nur verhindern, daß die „Erbauer des Kommunismus“ gänzlich von fachlichen Interessen absorbiert werden, sie dient ebenso der Bewußtseinsformung des „neuen Menschen“ wie dem Kampf gegen die zählebigen „Überbleibsel der Vergangenheit“ und den Einflüssen des „dekadenten Kapitalismus“. Nicht zuletzt bezweckt die verstärkte Ideologisierung aber, Chruschtschows Reformpolitik, mit der er die Sowjetunion aus der Stalinschen Stagnation lösen will, gegen den Vorwurf zu decken, unorthodox zu sein. Das zeigt sich eindrucksvoll im kulturellen Bereich, wo offizielles Verbieten und inoffizielles Dulden vielfach zu einer beträchtlichen Erweiterung der Toleranzspanne führen.

War auch das Stalin-Regime so totalitär, daß das ganze Land unter dem nachlassenden Druck aufatmete, so reagierten doch die Künstler naturgemäß am empfindlichsten und ungeduldigsten. Von dieser Reaktion, die vielfach eine krasse Frontstellung gegen den Stalinismus ist, handeln die neun Aufsätze dieses Werkes. Es ist die Übersetzung einer Nummer der Londoner Zeitschrift für Sowjetkunde „Survey“, die überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht wurde. Neben einer aufschlußreichen Dokumentation unter dem Thema „Alte und junge Literatur“, in der prominente sowjetische Autoren zu Worte kommen, finden sich Aufsätze über Literatur, Theater, Malerei, Musik, Ästhetik und sogar über die Rolle des Schachspiels im sowjetischen Kulturleben. Sie wurden geschrieben von den Experten Harry T. Willetts, Max Hayward, Pierre Forgues, François de Liencourt, A. J. C. Campbell, Alain Besançon, Fred K. Prieberg, D. J. Richards und John Eizer.

Für alle diese Autoren gibt es zwei Lager im kulturellen Bereich: die große Zahl der Künstler, die dem Sozialistischen Realismus in seiner orthodoxen Form verhaftet bleiben oder auf jeden Fall nicht wider den Stachel locken, und das mutige Häuflein derjenigen, die moderne Lyrik, abstrakte Malerei und Zwölftonmusik meist mehr oder weniger im verborgenen schaffen.

Die beigegebenen Abbildungen zeigen, zu welchem Avantgardismus man im Sowjetland heute schon fähig ist. Diese Tendenzen aber gleich als liberal zu bezeichnen, wie es einige Verfasser tun, heißt zu sehr im westlichen Wunschdenken gefangen bleiben. Die Tragweite aller Wandlungen in der Sowjetunion ist nur abzuschätzen, wenn sie stets vor dem Hintergrund der beiden Konstanten, Ideologie und politisches System, betrachtet wird. Die Neigung zu einer Auflockerung berechtigt zwar keineswegs zu irgendwelchen Voraussagen im Hinblick auf einen Übergang zu westlichen politischen Formen, aber durchaus auf eine Annäherung an künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten unserer Welt. Das System wurde wohl elastischer, ist jedoch von allen Wandlungen in seiner Substanz unberührt geblieben. Oder anders ausgedrückt: Nicht das System, der Stil der Diktatur hat sich vermenschlicht. Günther Specovius